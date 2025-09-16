Kultowi bohaterowie Disneya wracają. Znamy fabułę i datę premiery

Disney oficjalnie ogłosił datę premiery trzeciej część kultowej animacji „Kraina lodu”. Podczas specjalnego wydarzenia w Szanghaju ujawniono także pierwsze informacje o fabule – a te rozpalają wyobraźnię widzów na całym świecie.

Rekordy i oczekiwania wobec „Krainy lodu 3”

Nie ma wątpliwości, że mówimy o jednej z najbardziej wyczekiwanych animacji dekady. Pierwsza część zarobiła 1,28 mld dolarów, a „dwójka” niemal 1,5 mld. Sukces finansowy i ogromna popularność sprawiły, że trzecia część od początku była praktycznie tylko kwestią czasu. Disney stawia na dopracowany scenariusz, spektakularną animację i jak zawsze piosenki, które podbiją serca fanów.

„Kraina lodu 3”. Co wydarzy się w Arendelle?

Podczas prezentacji Disney zdradził trzy główne wątki fabuły. Po pierwsze, czeka nas największy ślub w historii królestwa, bo Anna i Kristoff wreszcie powiedzą sobie sakramentalne „tak”. Po drugie, Elsa i Anna wyruszą w kolejną magiczną podróż, pełną zagadek i wyzwań. Po trzecie, w rodzinie królewskiej pojawi się nowa postać. Studio nie zdradziło szczegółów, ale spekulacje fanów nie cichną – od dziecka Anny i Kristoffa, przez potomka Elsy, aż po dawno zaginionego krewnego, który może rozbudować mitologię serii.

Kiedy premiera?

Pewne jest, że do swoich ról powrócą gwiazdy oryginalnej obsady: Idina Menzel jako Elsa, Kristen Bell jako Anna i Jonathan Groff jako Kristoff. Josh Gad już potwierdził, że ponownie użyczy głosu Olafowi, choć nagrania jeszcze się nie rozpoczęły. Fani mogą też spodziewać się nowych hitów muzycznych autorstwa duetu Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez – twórców „Let It Go” czy „Into the Unknown”.

„Kraina lodu 3” zadebiutuje na świecie 24 listopada 2027 roku. Disney celuje w prestiżowy weekend Święta Dziękczynienia w USA, licząc na powtórkę kasowego sukcesu poprzednich części.

