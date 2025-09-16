„Dziki” z pierwszym zwiastunem. Polska superprodukcja jak z Hollywood!

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun „Dzikiego” – najnowszego filmu Macieja Kawulskiego, reżysera hitów „Jak zostałem gangsterem” i „Akademia Pana Kleksa”. Produkcja zapowiada się na jedno z najbardziej spektakularnych widowisk w historii rodzimej kinematografii.

Zwiastują rozmach i światową technikę

„Dziki” to pierwszy polski film zrealizowany w technologii, z której korzystali twórcy „Diuny”, „Oppenheimera” czy „Dunkierki”. Zdjęcia nakręcono kamerami ARRI ALEXA 65 mm – sprzętem przeznaczonym dotąd dla największych hollywoodzkich superprodukcji. Dzięki temu obraz zyskał epicką skalę, co widać już w zwiastunie. Za stronę wizualną odpowiada operator Bartek Cierlica, znany z pracy przy „Akademii Pana Kleksa” i „Jak pokochałam gangstera”.

„Dziki” – gwiazdorska obsada i nowe twarze

W filmie główną rolę półdzikiego wojownika, wychowanego przez zwierzęta i ludzi gór, gra Tomasz Włosok. Jego los splotą dramatyczne wydarzenia wywołane przez cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania papieskich insygniów sieje krwawą zemstę. Do obsady dołączyli także Leszek Lichota („Znachor”, „Wataha”), Agata Buzek („Niewinne”, „Iluzja”), Zofia Jastrzębska („Kundel”, „Warszawianka”) oraz debiutująca na dużym ekranie Angelika Włoch. Pierwszy zwiastun pozwala zobaczyć ich w intensywnych, pełnych emocji scenach.

Epicka opowieść w sercu Karpat

Akcja filmu rozgrywa się w XVII wieku w dzikich Karpatach – miejscu, gdzie legenda miesza się z historią, a wolność ściera się z fanatyzmem. „Dziki” stawia naprzeciw siebie dwa światy: naturę i cywilizację, instynkt i władzę, wolność i przemoc. Monumentalne górskie plenery nadają tej historii dodatkowej siły i rozmachu.

„Dziki” ma być jednym z najbardziej widowiskowych polskich filmów w historii. Premiera zaplanowana jest na 2 stycznia 2026 roku, a pierwsze pokazy przedpremierowe rozpoczną się już w grudniu 2025.

Czytaj też:

Zmiana „Wiedźmina”. Co na to fani? Sprawdź zwiastunCzytaj też:

Megahit Hollywoodu i ponad 10 nowości w Canal+. Są prawdziwe perełki