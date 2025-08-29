Wyczekiwana „Bugonia” z pokręconym zwiastunem. Tego jeszcze nie było!

W 2023 roku Yorgos Lanthimos dał nam „Biedne istoty”, a rok później świat oczarowały jego „Rodzaje życzliwości”. Teraz wraca z kolejnym potencjalnym hitem – komedia sci-fi „Bugonia” na podstawie scenariusza napisanego przez Willa Tracy'ego. To remake południowokoreańskiego filmu „Save the Green Planet” i opowiada o dwójce przyjaciół, którzy są niemalże opętani teoriami spiskowymi. W związku z jedną z nich postanawiają porwać wpływową dyrektorkę generalną dużej korporacji, ponieważ są przekonani, że jest ona kosmitką, mającą na celu zniszczenie ziemi. Oprócz Stone w filmie zagrali Jesse Plemons, Aidan Delbis, Alicia Silverstone i Stavros Halkias.

Nowy film od Yorgosa Lanthimosa. Nadchodzi „Bugonia” – zobaczcie pokręcony zwiastun

W czwartek 28 sierpnia „Bugonia” miała swoją premierę na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Po pokazie obsada i twórcy filmu otrzymali 6-minutową owację na stojąco od publiczności. Przy okazji premiery w sieci udostępniony został jej pierwszy zwiastun.

Stone i Lanthimos są również producentami — za pośrednictwem swoich firm Fruit Tree i Pith shingles — w swoim najnowszym zespole po „Poor Things”, „The Favourite” i „Kinds of Kindness”.

Film produkowany jest przez Focus Features, a przewodniczący wytwórni Peter Kujawski w ubiegłym roku mówił: „Yorgos Lanthimos to wizjoner kina o wyjątkowym stylu, który oczarował widzów na całym świecie. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani współpracą z nim, Emmą i niesamowitymi zespołami Element, Square Peg i CJ ENM, aby na nowo wyobrazić sobie tę pokręconą i mrocznie zabawną historię”.

Za kulisami Lanthimos zgromadził swoich stałych „rzemieślników”, w tym montażystę Yorgosa Mavropsaridisa (który montował wszystkie filmy Lanthimosa), operatora Robbiego Ryana, scenografa Jamesa Price’a i kompozytora Jerskina Fendrixa.

Film „Bugonia” będzie miał premierę kinowym na całym świecie 31 października tego roku.

Czytaj też:

Nie oglądaj kolejnego banału. Ten film na Netfliksie to zupełnie inna ligaCzytaj też:

2 hity na Netflix i 2 perełki na HBO Max. Dziś jest w czym wybierać