Wielka reżyserka powraca z thrillerem dla Netfliksa. Są pierwsze zdjęcia

Netflix pokazał oficjalne zdjęcia do nowego thrillera wojskowego „Dom pełen dynamitu” w reżyserii zdobywczyni Oscara Kathryn Bigelow. Film trafi na platformę już za niecałe dwa miesiące.

Netflix ma dla nas nowy thriller. Od jedynej w historii zdobywczyni Oscara za reżyserię

Kathryn Bigelow to pierwsza w historii laureatka Oscara za najlepszą reżyserię i jedna z ośmiu kobiet nominowanej do tej nagrody. Statuetka Amerykańskiej Akademii Filmowej trafiła do niej za „The Hurt Locker. W pułapce wojny” z 2008 roku, traktujący o wojnie w Iraku. Wyreżyserowała także takie hity jak „Wróg numer jeden”, „K-19”, „Przekleństwo wyspy” czy „Dziwne dni”. Teraz wraca ze swoim najnowszym projektem dla Netfliksa, pierwszy raz od 2017 roku, kiedy pokazała nam swój film „Detroit”.

„Dom pełen dynamitu” to thriller, opowiadający o tym, że w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pocisk i wszyscy starają się rozwikłać zagadkę jego pochodzenia oraz dowiedzieć się, co robić, aby załagodzić sytuację. Pierwsze fotki z thrillera obejrzycie w naszej galerii powyżej.

W obsadzie filmu znaleźli się Rebecca Ferguson, Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee i Jason Clarke. W pozostałych rolach wystąpili Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O’Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen i Kaitlyn Dever.

Film „Dom pełen dymanitu” ma zadebiutować w kinach w limitowanej dystrybucji 10 października, a od 24 października będzie dostępny wyłącznie w serwisie streamingowym Netflix.

