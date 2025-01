Twórca „Szóstego zmysłu” pozwany na 81 mln dolarów. Ukradł pomysł?

Francesca Gregorini twierdzi, że M. Night Shyamalan, znany z takich hitów, jak „Szósty zmysł”, „Split” czy „Pułapka”, ukradł kluczowe fabularne zabiegi z jej filmu z 2013 roku, zatytułowanego „The Truth About Emanuel”, aby stworzyć serial „Servant”.

Reżyser „Szóstego zmysłu” ma kłopoty. Trwa batalia sądowa o popularny serial

Proces w tej sprawie rozpoczął się we wtorek w sądzie federalnym w Riverside w Kalifornii 14 stycznia, a prawnik reżyserki pokazał w sądzie ławie przysięgłym klipy z obu projektów, które miały wskazywać na to, że są bardzo podobne. Twierdził, że zarówno w filmie, jak i serialu, jedną z bohaterek jest matkę, która ma urojenia i opiekuje się lalką, jakby było to prawdziwe dziecko oraz nianię, która dodatkowo podjudza te złudzenia.

– To prosta sprawa. Nie byłoby serialu „Servant” bez „Emanuela” – mówił Patrick Arenz.

Kiedy nadeszła kolej obrony, adwokat Brittany Amadi argumentowała, że Tony Basgallop (twórca scenariusza) zaczął rozwijać projekt na wiele lat przed premierą „The Truth About Emanuel” i że inne osoby zaangażowane w serial nigdy nie czerpały z filmu.

– Pani Gregorini szuka tutaj nieoczekiwanego zysku. Domaga się 81 milionów dolarów za pracę, której nie wykonała. Prawda jest taka, że twórcy „Servant” nie są nic winni pani Gregorini – powiedziała Amadi.

M. Night Shyamalan i Apple pozwane. Ława przysięgłych będzie oglądać serial i film

Oczekuje się, że Shyamalan złoży zeznania wraz z innymi twórcami serialu. Ława przysięgłych rozpocznie rozprawę od obejrzenia w całości „The Truth About Emanuel” i pierwszych trzech odcinków „Servant”.

W „The Truth About Emanuel” zagrały Jessica Biel i Kaya Scodelario, a film był wyświetlany na festiwalu filmowym Sundance. Nie został kasowym hitem. Obrona przedstawiła dowody, że film zarobił tylko 226 dolarów w Los Angeles i zaledwie 9 dolarów — od jednego widza — w Filadelfii. Arenz zauważyła, że większość niezależnych filmów traci pieniądze, ale chodziło o to, aby zyskać rozgłos. Dzięki temu filmowi Gregorini stała się znana w branży i wyreżyserowała kilka odcinków znanych serii, w tym „Obsesji Eve” czy „Electric Dreams”.

