Kręcony w Polsce megahit trafia w końcu do sieci! Ma szansę Oscara?

„Prawdziwy ból” zdobył aż cztery nominacje do Złotych Globów, a jedna ze statuetek – za najlepszą rolę drugoplanową – trafiła do Kierana Culkina. Film, uznany za jedno z 10 najlepszych dzieł 2024 roku przez Amerykański Instytut Filmowy (AFI), zdobył również nagrodę Waldo Salt Screenwriting Award na Festiwalu Sundance. Taylor Gates z portalu „Collider” nazwał go arcydziełem, a Owen Gleiberman z „Variety” określił jako zabawny, piękny i pełen emocji. Wiele wskazuje na to, że „Prawdziwy ból” ma również szansę na nominację do Oscara.

Za stronę wizualną filmu „Prawdziwy ból” odpowiadała polska ekipa, w tym wybitny autor zdjęć Michał Dymek, laureat prestiżowej nagrody National Society of Film Critics za pracę przy filmie „IO”. Film został również niemal w całości zrealizowany w Polsce, a zdjęcia powstały w Warszawie (Plac Krasińskich, Muzeum POLIN), Lublinie (ulica Grodzka, Majdanek), a także Radomiu oraz Krasnymstawie. To właśnie w Krasnymstawie Jesse Eisenberg, który otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta, podjął decyzję o zrealizowaniu filmu.

– Historia Żydów i Polaków jest spleciona. Czuję, że moim obowiązkiem jest ją odpowiednio przedstawiać – wyznał w jednym z wywiadów Eisenberg, podkreślając swoje osobiste więzi z Polską.

O czym opowiada „Prawdziwy ból”?

Fabuła „Prawdziwy bólu” opowiada o dwóch kuzynach, Davidzie (Jesse Eisenberg) i Benjim (Kieran Culkin), którzy wyruszają w podróż do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas wyprawy odwiedzają jej rodzinny dom oraz miejsca związane z historią Holocaustu, próbując zgłębić swoje korzenie. Ich wędrówka przybiera nieoczekiwany obrót, kiedy na tle rodzinnej historii ożywają napięcia w ich osobliwej relacji.

W listopadzie 2024 roku w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu „Prawdziwy ból”. Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy produkcji, w tym Jesse Eisenberg, Kieran Culkin i Jennifer Grey. Aktorzy spotkali się z fanami i mediami, podkreślając swoje pozytywne doświadczenia związane z pracą na polskim planie filmowym. Film był również świetnie przyjęty w Polsce – od momentu premiery przyciągnął do kin ponad 210 tysięcy widzów.

Film „Prawdziwy ból” zadebiutuje na Disney+ już 16 stycznia.

