Powstaje film w uniwersum kultowego horroru z lat 80.! Co wiemy?

Film „Mucha” Davida Cronenberga z 1986 roku oparty jest luźno na opowiadaniu George'a Langelaana z 1957 roku o tym samym tytule oraz filmie z 1958 roku. „The Fly” opowiada o ekscentrycznym naukowcu, który po nieudanym eksperymencie powoli zamienia się w hybrydę muchy.

Horror ma miliony fanów. Już po premierze krytycy pisali, że reżyser łączy w nim swoje charakterystyczne zamiłowanie do gore i horroru z silnie rozwiniętymi postaciami, dzięki czemu „The Fly” jest zaskakująco wzruszającą tragedią.

Po premierze „The Fly” został opisany jako remake, który przewyższa oryginał i przekracza potencjał oryginalnej historii. „Chicago Tribune” nazwał go rzadkim osobistym dziełem sztuki, które jest również sukcesem komercyjnym. „Los Angeles Times” okrzyknął film oszałamiającym dziełem, które pozwoliło widzom utożsamić się z jego bohaterem. „Time” napisał, że „The Fly” to szokujący horror, a także najbardziej wzruszający film romantyczny roku.

Wielu krytyków zwracało uwagę na to, że „Mucha” może być kulturową metaforą, dotyczącą AIDS, co zdziwiło samego Cronenberga, ponieważ – jak przyznał – chodziło mu faktycznie o ogólną analogię do chorób terminalnych, jak rak czy też choćby do zachodzących u ludzi procesów starzenia.

Fani „Muchy” mają powody do zadowolenia. Będzie nowy horror

Film do tej pory jest uważany za fenomen, dlatego jego fani są niezwykle podekscytowani informacją o tym, że teraz Nikyatu Jusu wyreżyseruje produkcję osadzoną w tym samym uniwersum, co hit Cronenberga.

Chociaż fabuła filmu jest owiana tajemnicą, źródła Deadline ujawniły, że nie jest to remake. Nikyatu wyreżyseruje tytuł na podstawie własnego scenariusza, a produkcją zajmą się Peter Chernin i Jenno Topping z Chernin Entertainment.

Nikyatu Jusu jest jedna z najpilniej obserwowanych twórczyń filmów gatunkowych od czasu debiutu na Sundance jej psychologicznego horroru „Nanny” z Anną Diop i Michelle Monaghanm w rolach głównych, który zdobył Grand Jury Prize w U.S. Dramatic Competition w 2022 roku, zanim został przejęty przez Amazon Studios. Reżyserka pracuje także obecnie nad kolejnym projektem dla Monkeypaw – firmy produkcyjnej mistrza horrorów Jordana Peele'a oraz wytwórni Universal. Film ten ma być rozszerzeniem jej krótkometrażowego „Suicide by Sunlight” z 2019 roku. MGM nabyło również prawa do sequela „Nocy żywych trupów', który Jusu ma wyreżyserować.

