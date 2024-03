Mamy rekord! Milion widzów w Polsce obejrzało film „Diuna: Część druga”

Nagradzany twórca Denis Villeneuve przedstawia dalszy ciąg sagi o Diunie. Jest to następna odsłona serii na podstawie słynnej powieści Franka Herberta Diuna ze wzbogaconą obsadą gwiazd z całego świata. Twórca wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał we współpracy z Jonem Spaihtsem, opierając się na wspomnianej książce.

Villeneuve ponownie współpracuje z twórcami „Diuny”: z nagrodzonymi Oscarem operatorem Greigiem Fraserem, scenografem Patrice’em Vermette’em, montażystą Joe Walkerem, montażystą dźwięku Richardem Kingiem, specjalistą do spraw efektów wizualnych Paulem Lambertem i z nominowaną do Oscara projektantką kostiumów Jacqueline West. Laureat Oscara Hans Zimmer powtórnie skomponował podkład muzyczny.

O czym jest „Diuna: Część druga”

Film „Diuna: Część druga” ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

Wielkoekranowa epopeja, będąca adaptacją uznanego bestsellera Franka Herberta, powraca z dotychczasowymi i nowymi gwiazdami, wśród których znaleźli się:

Timothée Chalamet („Wonka”, „Tamte dni, tamte noce”),

Zendaya („Spider-Man: Bez drogi do domu”, „Malcolm i Marie”, „Euforia”),

Rebecca Ferguson („Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One”),

Josh Brolin („Avengers: Koniec gry”, „Obywatel Milk”),

Austin Butler (Elvis, Pewnego razu… w Hollywood),

Florence Pugh („Czarna Wdowa”, „Małe kobietki”),

Dave Bautista (filmy z cyklu „Strażnicy galaktyki”, „Thor: Miłość i grom”),

Christopher Walken „(Łowca jeleni”, „Lakier do włosów”),

Léa Seydoux (seria „James Bond” i „Zbrodnie przeszłości”),

Souheila Yacoub („Margot i Alma”, „Climax”)

Stellan Skarsgård (cykl „Mamma Mia!”, „Avengers: Czas Ultrona”),

Charlotte Rampling („45 lat”, „Assassin’s Creed”),

Javier Bardem („To nie jest kraj dla starych ludzi”, „Lucy i Desi”).

„Diuna: Część druga” bije rekordy oglądalności w Polsce

„Diuna: Część druga” to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2024 roku na świecie. Film miał oficjalną premierę 28 lutego i w sam weekend premierowy zarobił 178,5 miliona dolarów na całym świecie. Obecnie liczba ta globalnie wzrosła do 367,5 miliona dolarów.

W Polsce tylko w sam weekend otwarcia obejrzało go 446 tys. widzów (prawie dwa razy więcej niż w przypadku pierwszej części) i jest to największe otwarcie filmu w tym roku. Film wciąż nie zwalnia tempa i po niespełna dwóch tygodniach wyświetlania w polskich kinach obejrzało go już ponad milion widzów w całym kraju.

