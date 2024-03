Złote Maliny 2024 rozdane! Wśród najgorszych znów Sylvester Stallone

44. rozdanie nagród Złotych Malin za rok 2023 odbyło się 9 marca 2024 roku. Wyróżnienia przyznane zostały na podstawie wyników głosowania członków Golden Raspberry Foundation. Chociaż głównym faworytem był film „Niezniszczalni 4”, nie zebrał on całej puli, zdobywając jedynie dwie statuetki dla najgorszych z najgorszych. Triumfatorem Złotych Malin 2024 został za to „Puchatek: Krew i miód”, który został wyróżniony w pięciu kategoriach.

Złote Maliny 2024. Najgorsze filmy 2023 roku

Najwięcej nominacji w tym roku uzyskał film „Niezniszczalni 4”, bo aż siedem, lecz podczas ceremonii finalnie zdobył „zaledwie” dwa wyróżnienia: dla grających w filmie w rolach drugoplanowych Sylvestra Stallone'a (który jest weteranem tego wyróżnienia, gdyż ma na koncie ponad 30 nominacji do Złotych Malin i wiele wygranych laurów) oraz Megan Fox. Dla artystki nie była to jednak jedyna plastikowa, warta niespełna pięć dolarów statuetka tego wieczoru. Otóż została „wyróżniona” także jako najgorsza aktorka pierwszoplanowa, dzięki roli w filmie „Johnny & Clyde”.

Absolutnie bezkonkurencyjny okazał się z kolei „Puchatek: Krew i miód”. Krwawa opowieść o Kubusiu Puchatku (zrealizowana dzięki wygaśnięciu praw autorskich do literackiego pierwowzoru), który urządza rzeź w Stumilowym Lesie, zgarnęła pięć statuetek: dla najgorszego filmu, za reżyserię, scenariusz, ekranową parę oraz remake/sequel/zrzynkę. Oznacza to, że produkcja wygrała we wszystkich kategoriach, w których była nominowana. A jak się przestawia cała lista laureatów?

Złote Maliny 2024 – laureaci

Najgorszy film: „Puchatek: Krew i miód”

„Puchatek: Krew i miód” Najgorsza aktorka: Megan Fox („Johnny & Clyde”)

Megan Fox („Johnny & Clyde”) Najgorszy aktor: Jon Voight („Mercy”)

Jon Voight („Mercy”) Najgorsza aktorka drugoplanowa: Megan Fox („Niezniszczalni 4”)

Megan Fox („Niezniszczalni 4”) Najgorszy aktor drugoplanowy: Sylvester Stallone („Niezniszczalni 4”)

Sylvester Stallone („Niezniszczalni 4”) Najgorsza ekranowa para: Puchatek i Prosiaczek jako bezlitośni mordercy („Puchatek: Krew i miód”)

Puchatek i Prosiaczek jako bezlitośni mordercy („Puchatek: Krew i miód”) Najgorszy prequel, sequel, remake lub „zrzynka”: „Puchatek: Krew i miód”

„Puchatek: Krew i miód” Najgorszy reżyser: Rhys Frake-Waterfield („Puchatek: Krew i miód”)

Rhys Frake-Waterfield („Puchatek: Krew i miód”) Najgorszy scenariusz: „Puchatek: Krew i miód”

Tymczasem gala wręczenia Oscarów już niebawem, bo w nocy 11 marca, z niedzieli na poniedziałek. Zapraszamy na naszą relację na żywo, którą śledzić można na Wprost.pl.

