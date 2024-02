Film Patryka Vegi o „Putinie” z pierwszym zwiastunem. Jak reagują Ukraińcy?

Znamy go z „Pitbulla”, „Kobiet mafii”, „Botoksu” czy „Pętli”. Niektóre z jego filmów generowały ogromne przychody, inne wycofywane były z kin ze względu na niską oglądalność. Teraz Patryk Vega kończy z tego typu tytułami i bierze się za kino międzynarodowe, a pierwszym z jego projektów jest „Putin”.

Co wiemy o filmie „Putin” Patryka Vegi?

Według Patryka Vegi budżet filmu wyniósł 12 mln dolarów. Zdjęcia kręcone były w Polsce, na Litwie i Malcie. Film „Putin”, który na początku nosił tytuł „The Vor in Law”, ma być thrillerem politycznym i „psychologicznym portretem rosyjskiego przywódcy”. Obraz ukazuje powiązania między Putinem a przestępczością zorganizowaną w czasach, gdy był on jeszcze burmistrzem Petersburga. Vega twierdzi, że jego film jest „artystycznym protestem przeciwko rosyjskiemu dyktatorowi i wojnie na Ukrainie".

W czerwcu w rozmowie z „The Hollywood Reporter” Vega stwierdził, że to właśnie on idealnie się nadawał do tego, by nakręcić tego typu film. – Amerykanie i mieszkańcy Zachodniej Europy nigdy nie zrozumieją Putina. Ja z jednej strony, wychowałem się w komunistycznych czasach, w komunistycznej Polsce. Z drugiej strony, ukształtowała mnie kultura Hollywood. Chcę za pomocą języka zachodniego kina opowiedzieć coś o bogatej kulturze Wschodu – ocenił.

Reżyser przekonywał też, że planuje połączyć „postaci z prawdziwego świata” z bohaterami rosyjskiej i zachodniej sztuki, w tym z dzieł średniowiecznego rosyjskiego prawosławnego malarza Andrieja Rublowa i włoskiego mistrza renesansu Caravaggia. – Chcę, aby postacie świętych i demonów w moim filmie idealnie wtopiły się w świat ulic Sankt Petersburga, pełnych obdartych i rozczochranych ludzi o udręczonych rosyjskich duszach – stwierdził.

Zwiastun filmu „Putin” Patryka Vegi. Jak zareagowali Ukraińcy?

W poniedziałek 5 lutego Vega pokazał pierwszy zwiastun swojego nowego filmu. W opisie czytamy, że reżsyser, z pomocą setek Ukraińców, wystawił w podkijowskiej Borodziance – między zdewastowanymi na skutek ostrzałów blokami – gigantyczny ekran.

– Przed nim ustawiliśmy kilkaset manekinów, to ofiary wojny, dorośli, dzieci. Na ekranie wyświetliliśmy scenę z Putinem, która uderza w rosyjskiego dyktatora. Pokazaliśmy Ukraińcom rosyjskiego dyktatora w pielusze w szpitalu, jako człowieka schorowanego, niestabilnego i słabego. Odwiedza go generał, który relacjonuje mu sytuację w Rosji i na Ukrainie – opowiada Patryk Vega. – W tej pigułce jest ukazana cała paranoja wojny, pokrętna mentalność Rosjan i zdeprawowana osobowość Putina – dodaje.

Transmisja z pokazu w Borodziance została wyświetlona w najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych miejscach w Kijowie. To Majdan, stacja Metro Złote Wrota, w której przez pierwszy miesiąc wojny ludność cywilna chroniła się przed ostrzałem rakietowym, Pomnik Matki Ojczyzny, most Kliczki czy Plac Świętego Michała, na którym wystawiono zniszczony rosyjski sprzęt wojskowy. Relacje z wydarzenia pokazano również w Winnicy, gdzie doszło do masowanych ataków w lipcu 2022, w Irpieniu, gdzie toczyły się zaciekłe walki, a także policjantom z zachodniej Ukrainy i żołnierzom służby czynnej, walczącym na Froncie Kijowskim.

W wideo można zobaczyć, jak na zapowiedź filmu „Putin” reagowali Ukraińcy.

facebookCzytaj też:

Strzały na planie filmu Vegi: Petro Aleksowski i prezes Opus Film w sądzie. Tu nie było zgodyCzytaj też:

Tomasz Oświeciński ma postawione zarzuty. Grozi mu kara więzienia