Julian Sands nie żyje? Turyści w miejscu zaginięcia znaleźli szczątki

Julian Sands ostatni raz był widziany w piątek 13 stycznia 2023 roku po godzinie 19 w okolicy Mount Baldy w górach San Gabriel w Kalifornii. Brytyjski aktor wędrował po górach i od tamtej pory nie dał znaku życia. Artysta poruszał się po rejonie Baldy Bowl 50 mil od Los Angeles. To popularne miejsce zarówno wśród narciarzy, jak i wspinaczy, a także fanów pieszych wędrówek.

Julian Sands zaginął w górach

Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Gwiazdor nie dawał znaku życia, a jego żona zgłosiła zaginięcie. Grupa poszukiwawcza zaczęła poszukiwania jeszcze tego samego dnia, ale przez trudne warunki w nocy przerwano. Później kontynuowano je z powietrza przy pomocy dronów i śmigłowców. Mimo upływającego czasu służby dalej szukały aktora.

Turyści w okolicy zaginięcia Juliana Sandsa znaleźli szczątki. Aktor nie żyje?

Kilka miesięcy później turyści w rejonie, w którym zaginął Julian Sands odnaleźli ludzkie szczątki. Wydarzyło się to w sobotę 24 czerwca 2023 roku. Poza tym, że piesi skontaktowali się z lokalnym szeryfem, w wydanym oświadczeniu nie przekazano żadnych szczegółów. Do tej pory nie wiadomo też, czy znalezione szczątki ludzkie to ciało aktora Juliana Sandsa. O tym dowiemy się dopiero po specjalistycznych badaniach. Rodzina gwiazdora na razie nie zabrała głosu.

Julian Sands – kariera

Julian Sands znany był ze swojej pasji, jaką od zawsze była wspinaczka. Wielokrotnie podkreślał to podczas wywiadów. – Uwielbiam wspinać się po górach, w ciągu lat spędziłem dużo czasu w Alpach, w Andach, na Alasce i w pasmach amerykańskich powiedział w rozmowie z redakcją „ThriveGlobal”.

Aktor ma nas swoim koncie wiele wybitnych ról. 65-latek w 1985 roku zagrał w filmie „Pokój z widokiem”, a cztery lata później w „Czarnoksiężniku”. Pojawił się też w mini-serialu „A Married Man” z Anthonym Hopkinsem i filmie Krzysztofa Zannusiego „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest”. Ostatnio zagrał w produkcji „Dziewczyna z tatuażem” i „Błogosławieństwo”.

