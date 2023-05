Zwycięzcy 76. Festiwalu Filmowego w Cannes. Złota Palma po raz trzeci dla kobiety

Rok po tym, jak szwedzki reżyser Ruben Östlund otrzymał w Cannes Złotą Palmę za film „W trójkącie”, tą samą nagrodą została uhonorowana kobieta. Wyjątkowe wyróżnienie trafiło do Justine Triet za „Anatomię upadku” (ang. „Anatomy of a Fall”) podczas gali zakończenia 76. Festiwalu Filmowego w Cannes.

„Anatomia upadku” ze Złotą Palmą w Cannes

„Anatomia upadku” to prowokujący do myślenia dramat prawniczy, który ma na celu zbadanie winy lub też niewinności popularnej powieściopisarki (w tej roli Sandra Huller), która podejrzana jest o zamordowanie męża. Obraz jest też śledztwem dotyczących całego małżeństwa, a prywatne szczegóły ich życia przenoszą się na salę sądową i są rozbierane na części pierwsze przez prasę, ławników i cały świat.

Justine Triet jest dopiero trzecią kobietą w historii, która zdobyła Złotą Palmę w Cannes. Wcześniej nagrodzone zostały nowozelandzka twórczyni Jane Campion za „Fortepian” w 1993 roku i Francuska Julia Ducournau za „Titane” w 2021 roku.

Złotą Palmę wręczyła Triet sama Jane Fonda, która zwróciła uwagę na to, jak daleko zaszło Cannes, ustanawiając rekord reprezentacji kobiet, z siedmioma, które sterują w konkursie w tym roku, odkąd ona pojawiła się po raz pierwszy na festiwalu. Odbierając nagrodę, Triet odniosła się do protestów przeciwko francuskiej reformie emerytalnej, które zostały zakazane podczas festiwalu.

Pozostali wyróżnieni w Cannes 2023

Julia Ducournau wręczyła nagrodę Grand Prix filmowi „The Zone of Intrest” Jonathana Glazera. To adaptacja noweli o II wojnie światowej autorstwa Martina Amisa, który zmarł podczas trwania festiwalu. Nagroda dla najlepszego aktora trafiła do Kōji Yakusho za jego rolę człowieka „z klasy robotniczej” w „Perfect Days” Wima Wendersa.

Najlepszą aktorką została Merve Dizdar z Turcji za rolę nauczycielki w wiejskiej szkole, która rzuca wyzwanie egocentrycznemu męskiemu bohaterowi w długim i filozoficznym filmie Nuri Bilge Ceylan „About Dry Grasses”.

Sakamoto Yûji zdobył nagrodę za scenariusz do „Monster”, a fiński reżyser Aki Kaurismaki otrzymał nagrodę jury za „Fallen Leaves”. Jury przyznało nagrodę Camera d’Or dla najlepszego filmu fabularnego trzygodzinnemu obrazowi „Inside the Yellow Cocoon Shell” wietnamskiego reżysera Thiena An Phama.

