Film o Jurku Owsiaku zebrał owacje na stojąco. Wiemy, kiedy trafi do kin

Na pokazie specjalnym „Fenomenu" pojawili się twórcy filmu oraz gwiazdy powiązane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, m.in. Patrycja Markowska, Wojciech Waglewski czy Kasia i Jacek Sienkiewiczowie (Kwiat Jabłoni). Przed projekcją głos zabrały Dominika Kulczyk, główna producentka filmu oraz Małgorzata Kowalczyk, reżyserka „Fenomenu".

– To wyjątkowy film. Pierwszy pełnometrażowy dokument, który zrealizowaliśmy z ekipą dFlights, z którą mam przyjemność pracować od bardzo wielu lat. To jest historia o nas, o Polakach, o Polsce. O tym, jak to jest mieć piękne serce, z którego jestem zawsze dumna na świecie. O tym, jak widzimy drugiego człowieka, jak go słyszymy, jak jesteśmy dla niego naprawdę. Ale też o tym, jacy czasami potrafimy być trudni i źli. Mam nadzieję, że przygoda z „Fenomenem" będzie dla państwa wyjątkowa i że odkryjecie w filmie nową historię dla siebie – mówiła na scenie Dominika Kulczyk.

– Jurek, dziękuję ci za te wszystkie rozmowy, które odbyliśmy na planie i te, które mieliśmy okazję odbyć osobiście. Dużo mnie nauczyłeś – to była cenna lekcja i jestem ci za nią bardzo wdzięczna – dodawała Małgorzata Kowalczyk, kierując swoje słowa do Jerzego Owsiaka.

„Fenomen". O czym jest film?

„Fenomen" to pierwszy film, w którym Jurek Owsiak – twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – w tak szczerej rozmowie zdradza w jaki sposób zrodził się pomysł powołania Orkiestry oraz jak wyglądały trudne początki jej działalności. Przywołuje także całą historię 30 lat WOŚP, nie omijając tak trudnych tematów jak brutalny hejt, jaki na niego spadł.

Film dokumentalny o twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje też jego przemianę – z beztroskiego hipisa w lidera ogromnego obywatelskiego ruchu i jeden z najważniejszych symboli wolnej Polski. Opowiada też jak wyglądały kulisy przeniesienia do Polski idei Przystanku Woodstock.

„Fenomen", film o Jurku Owsiaku. Kiedy premiera?

Do polskich kin „Fenomen" wejdzie 20 stycznia 2023 roku. Jego premiera zbiega się z trzydziestą rocznicą pierwszego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zbliżającą się kolejną edycją akcji. Za dystrybucję „Fenomenu" w Polsce odpowiada NEXT FILM.

Czytaj też:

Anna-Maria Sieklucka pokazała zdjęcia, gdy miała trądzik. Co jej pomogło? Wyznanie zdziwiło fanówCzytaj też:

Nowe i dobre filmy na Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzeć