Anna-Maria Sieklucka pokazała zdjęcia, gdy miała trądzik. Co jej pomogło? Wyznanie zdziwiło fanów

Sieklucka pochodzi z Lublina, a studia ukończyła na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Zaczynała w „Na dobre i na złe”, jednak jej sława przyszła dość szybko dzięki roli w filmie „365 dni” – ekranizacji powieści Blanki Lipińskiej. Potem zagrała też w kolejnych adaptacjach trylogii, czyli „365 dni: Ten dzień” i „Kolejne 365 dni”.

Chociaż filmy, z którymi jest kojarzona, uważane są za nienajlepsze i zebrały głównie negatywne recenzje, Sieklucka stała się dzięki nim popularna na całym świecie. Jej konto na Instagramie obserwuje 4,8 mln fanów, a ona sama na bieżąco dzieli się z nimi swoim życiem. Ostatnio zdecydowała się na dość intymne wyznanie.

Sieklucka zmagała się z trądzikiem. Pokazała zdjęcia

Poprzez InstaStory poinformowała swoich fanów, że gdy studiowała, zmagała się z trądzikiem. – Miałam taki okres w szkole teatralnej, gdzie wstawałam codziennie rano i płakałam, bo nie mogłam zaakceptować tego, jak wyglądam, jak wygląda moja skóra. (...) Teraz przez pryzmat wielu lat pracy nad sobą, chodzenia na różne terapie i szkolenia, zdaję sobie sprawę, jakie to miało ogromne podłoże psychologiczne, emocjonalne we mnie i to się przenosiło na skórę – stwierdziła. – Teraz widzicie mnie jako taką w pewnym sensie laleczkę i nie mówię tego, bo ja się uważam za laleczkę albo za kobietę idealną, najpiękniejszą i w ogóle „tylko mówcie o mnie dobrze”, absolutnie nie. Ale wiem, że jestem często za taką kobietę postrzegana – dodała aktorka.

Na końcu wyznała, że u niej trądzik miał podłoże emocjonalne, dlatego dbać warto nie tylko o swój wygląd, ale też o zdrowie psychiczne. – To, co mamy w środku, przekłada się na to, jak wyglądamy. (...) Nie pytajcie mnie, czego używałam do skóry, żeby wyglądać dzisiaj, tak jak wyglądam. Bo to nie chodzi o to, czego używałam, tylko co zmieniłam tu i tu – stwierdziła.

Sieklucka podzieliła się też fotkami, na których widać jej trądzik. Obejrzycie je w naszej galerii.

