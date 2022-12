Jennifer Lopez bierze ślub w zakrwawionej sukni i z karabinem w ręku. Zobaczcie zwiastun „Wystrzałowego wesela”

Nie od dziś wiadomo, że Jennifer Lopez doskonale radzi sobie nie tylko w romantycznych rolach, lecz także grając silne kobiety z charakterem. Już 5 stycznia 2023 roku do kin trafi „Wystrzałowe wesele”. W tej komedii pełnej szalonego tempa gwiazda wciela się w Darcy, pannę młodą, której uroczystość weselną na rajskiej wyspie zakłóci pojawienie się groźnych przestępców.

– Darcy będzie musiała walczyć nie tylko o swoje życie, ale też zrobi wszystko, by ocalić gości weselnych. Dla niej przysięga „dopóki śmierć nas nie rozłączy” nabierze nowego sensu. W filmie nie zabraknie scen strzelaniny, pościgów i wybuchów. Poleje się też krew – wyznała Jennifer Lopez w jednej z rozmów. Jak piosenkarka i aktorka wspomina pracę na planie filmu?

– Nie mogę się doczekać, aż nasze wspólne dzieło trafi do kin. W trakcie realizacji tej produkcji byłam przez cały czas zrelaksowana i uśmiechnięta. Podczas zdjęć panowała wyjątkowa, przyjacielska atmosfera. Nie czuło się żadnej presji. Jestem dumna z tego, co zrobiliśmy. Mam nadzieję, że widzowie to docenią – stwierdziła aktorka w jednym z wywiadów.

Josh Duhamel, który partnerował Jennifer Lopez, był zachwycony, że miał okazję z nią pracować, i nie mógł się jej nachwalić.

– Gra z Jennifer to przede wszystkim świetna zabawa. Znamy się od dawna, więc nie mieliśmy żadnych spięć na planie. To niesamowita partnerka filmowa i profesjonalistka w każdym calu. Jest w pełni zaangażowana w to, co robi (...). Muszę jeszcze dodać, że oprócz niej ogromne wrażenie zrobił na mnie Lenny Kravitz. Spodziewałem się, że jako gwiazda rocka będzie trochę zadzierał nosa. Nie miałem racji. Dawno nie spotkałem milszego gościa. Był niesamowity – dodał Duhamel.

O czym jest film „Wystrzałowe wesele”?

Głównymi bohaterami „Wystrzałowego wesela” są Darcy (Jennifer Lopez) i Tom (w tej roli Josh Duhamel). Narzeczeni planują w końcu sformalizować swój związek. Decydują się na ślub na rajskiej wyspie. Im bliżej uroczystości, tym więcej trudności piętrzy się przed zakochanymi. W pewnym momencie na przyjęciu pojawiają się nieproszeni goście – porywacze, którzy biorą za zakładników wszystkich zaproszonych gości. Darcy i Tom będą musieli połączyć siły, by uratować swą rodzinę. O ile wcześniej sami się nie pozabijają.

Premiera kinowa „Wystrzałowego wesela” 5 stycznia 2023 roku.

