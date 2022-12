„Chłopi” od twórców „Twój Vincent”. Mamy pierwsze fotki z filmu, który powstaje m.in. w bombardowanym Kijowie

BreakThru Films rozpoczęło zdjęcia do „Chłopów" latem 2020 roku, tym samym wracając jako jeden z pierwszych producentów na plan zdjęciowy po pandemicznej przerwie. Kolejnym etapem realizacji filmu jest pracochłonny proces malowania zmontowanego materiału. Grupa ok. 70 artystów w studiach w Sopocie oraz Litwie, Serbii i Ukrainie rozpoczęła swoje ekscytujące zadanie, gdy koronawirus dwukrotnie spowodował wstrzymanie prac nad filmem. Co więcej, sam proces malowania jest bardziej pracochłonny niż producenci założyli na początku.

– Technika, którą wybraliśmy, jest trudna i bardziej czasochłonna niż w przypadku „Twojego Vincenta". Mamy w filmie dużo dynamicznych ujęć i grupowych scen. Jednak rezultat, który osiągamy przerasta nasze oczekiwania. Po dwuletniej pracy widzimy, że przeniesienie malarstwa inspirowanego Młodą Polską na duży ekran daje spektakularny efekt – opowiada o kulisach malowania Piotr Dominiak, dyrektor artystyczny studia BreakThru Films.

Kolejnym wyzwaniem stała się rosyjska inwazja na Ukrainę. Z dnia na dzień studio w Kijowie zostało zamknięte, producenci filmu rozpoczęli błyskawiczne działania w celu pomocy artystom i ich rodzinom. Malarki bezpiecznie dotarły do Polski, gdzie kontynuowały swoją pracę. Jednak nie wszyscy ukraińscy artyści mieli możliwość wyjazdu. Z tego powodu, w sierpniu 2022 roku BreakThru Films postanowiło ponownie uruchomić kijowskie studio, zapewniając tym samym pracę 15 malarzom i pracownikom.

W filmie występują m.in. Małgorzata Kożuchowska, Sonia Bohosiewicz, Maciej Musiał, Dorota Stalińska, Julia Wieniawa, Kamila Urzędowska, Robert Gulaczyk, Mirosław Baka oraz Ewa Kasprzyk.

„Chłopi”. Praca w bombardowanym Kijowie

Od października rozpoczęła się kolejna fala bombardowań i związanych z tym przerw w dostawie prądu. Malarze chcą tworzyć mimo wszystko. Codziennie przychodzą do studia, układając swój grafik w rytm przerw dostaw prądu. Czekają w zimnie, gdy tego prądu nie ma. Przenoszą na płótno dzieło Reymonta, a praca daje im nie tylko środki na utrzymanie, ale także wiarę w piękno w trudnych czasach. Jednak już teraz temperatury w Kijowie spadają poniżej zera, a spadną jeszcze bardziej. BreakThru Films rozpoczęło kampanię na Kickstarterze, której celem jest pilne zebranie środków na zakup agregatu prądu, który przywróci artystom możliwość i komfort pracy.

– Na obecnym etapie produkcji nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów zakupu i transportu agregatu. Chcielibyśmy natomiast przekazać sześć obrazów z filmu jako nagrody w kampanii, są to pierwsze obrazy z „Chłopów" na rynku. Zajrzyjcie na stronę Kickstartera, dzielcie się tym newsem i pomóżcie nam zdobyć agregat dla naszych artystów na święta – zachęca Sean Bobbitt, producent „Chłopów".

Praca nad „Chłopami" jest czasochłonna, ale efekt, który będzie można zobaczyć na ekranie, będzie wyjątkowy. W poniższym wideo można zobaczyć 3 ujęcia i proces produkcji od green boxa do finalnej animacji:

Premiera „Chłopów" planowana jest na 2023 rok. Dystrybutorem filmu w Polsce będzie Next Film.

