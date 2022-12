„Kryptonim: Polska” teraz jako serial. Podpowiadamy, gdzie obejrzeć satyrę

Scanariusz do filmu napisali Łukasz Sychowicz i Jakub Rużyłło, twórcy „The Office PL”. W rolach głównych pojawili się: Borys Szyc, Maciej Musiałowski, Magdalena Maścianica, Cezary Pazura, Antoni Królikowski, Piotr Cyrwus, Mateusz Król, Aleksandra Justa, Adam Cywka. „Kryptonim: Polska”, prosto z kin, trafi teraz na CANAL+ online i premium w specjalnej 3-odcinkowej wersji.

„Kryptonim: Polska”. O czym jest film?

Dwa wykluczające i zwalczające się nawzajem wizje Polski, odmienne pomysły na życie, a w tym wszystkim gorące uczucie, które rodzi się pomiędzy bohaterami z różnych środowisk.

Gdyby nie kontuzja, Staszek (Maciej Musiałowski) byłby dziś gwiazdą Ekstraklasy. Gdyby nie złamane serce, Pola (Magdalena Maścianica) nadal mieszkałaby w Warszawie. Gdyby nie przypadek, prawdopodobnie nigdy by się nie spotkali. I nie doszłoby do wydarzeń, o których będzie mówił cały kraj. On to miejscowy zadymiarz i narodowiec z grupy Romana (Borys Szyc). Ona – aktywistka i uosobienie wszystkiego, z czym Staszek i jego radykalni kumple poprzysięgli walczyć.

Czy ich miłość ma jakikolwiek szanse i sens? To, co zaczęła strzała amora, skończy się prawdziwą lawiną komicznych zajść, w których udział wezmą media, politycy, jeden dziarski ksiądz, (nie)przypadkowy obywatel Włoch i masa osób z totalnie różnych parafii.

Kiedy premiera serialu „Kryptonim: Polska”?

Premiera serialu „Kryptonim: Polska” już 15 grudnia w CANAL+ online i na antenie CANAL+ PREMIUM.

