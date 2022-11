Greta Gerwig stworzy nową wersję „Opowieści z Narnii” dla Netfliksa

Informację o tym, że Greta Gerwig ma wyreżyserować dwa nowe filmy z serii „Opowieści z Narnii”, podał portal What's On Netflix. Przypomnijmy, historię tę stworzył brytyjski pisarz C.S. Lewis. Siedem powieści opowiada o przygodach dzieci, które odkrywają historię świata, miejsca, gdzie zwierzęta mówią, magia jest powszechna, a dobro walczy ze złem. W każdej z książek, z wyjątkiem Konia i jego chłopca, protagonistami są postaci z realnego świata, które w magiczny sposób przenoszone zostają do Narnii aby pomóc Lwu Aslanowi w zażegnaniu trwającego tam kryzysu.

Seria powieści została przekształcona w serię filmów w 2005 roku. W pełni zaadaptowane zostały jednak tylko trzy książki. Chociaż pierwsza część była hitem, trzecia z 2010 roku nie przyciągnęła do kin tłumów. Prawa do filmów zostały ostatecznie utracone, a ekspansja franczyzy zatrzymana. Po falstarcie czwartej części, Netflix nabył prawa do serii.

Na szczegóły projektu przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Gerwig pracuje obecnie nad filmem „Barbie”, którego premiera zaplanowana jest na 21 lipca 2023 roku.

