„Pinokio” Guillermo del Toro ze zwiastunem. Wiemy, kiedy pojawi się na Netflix

Nagrodzony Oscarem twórca Guillermo del Toro oraz legenda animacji poklatkowej Mark Gustafson zapraszają na film „Guillermo del Toro: Pinokio” – historię Carla Collodiego o drewnianej kukiełce, której wcale tak dobrze nie znacie. „Ludzie czasami boją się tego, czego nie znają. Ten wzruszający musical opowiada o fantastycznych przygodach Pinokia, który przekracza granice i odkrywa cudowną moc miłości” – zapowiadają twórcy.

W obsadzie znaleźli się: Gregory Mann (Pinokio, Carlo) Ewan McGregor (Świerszcz), David Bradley (Geppetto), Tilda Swinton (Death, Duch Drzewa), Finn Wolfhard (Knot). Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu:

Premiera filmu „Pinokio” na Netflix już 9 grudnia 2022 roku.

„Pinokio” Carlo Collodiego

Pinokio to bohater stworzony przez włoskiego pisarza Carla Collodiego. Powieść o pajacyku ukazywała się w odcinkach w latach 1881–1883.

Powieść ukazuje historię Pinokia, drewnianego pajacyka wystruganego przez szewca Dżeppetto. Pajac niespodziewanie ożył i od pierwszych chwil okazał się krnąbrnym, nieposłusznym i egoistycznym chłopcem. Dżeppeto, a także jego przyjaciele – Wróżka o Błękitnych Włosach i Mówiący Świerszcz, starają się go wychować i sprowadzić na dobrą drogę. Jednak Pinokio spotyka na swojej drodze także postacie niegodziwe, które namawiają go do złych rzeczy – takie jak Lis i Kot czy jego szkolny kolega Knot. Początkowo daje się im zwodzić i ponosi za to kary (traci złote monety, zamienia się w osła). Stopniowo jednak zaczyna rozumieć, jaki jest zły i samolubny. Po wielu dramatycznych przygodach powraca do majstra Gepetto i Wróżki, stając się dobrym pajacykiem. W nagrodę za tę przemianę spełnione zostaje jego marzenie: staje się prawdziwym człowiekiem.

