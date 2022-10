Jest wyrok w sprawie Kevina Spacey'ego. Chodzi o molestowanie 14-latka

Aktor Anthony Rapp oskarżył Kevina Spacey o molestowanie, kiedy to miał 14 lat. Z jego zeznań wynika, że pijany, 26-letni wówczas amerykański gwiazdor podniósł go „jak pan młody pannę młodą” podczas imprezy w Nowym Jorku w mieszkaniu Rappa. Następnie starszy aktor miał zanieść 14-latka do łóżka, położyć się na nim i próbować uwieść. Grający m.in. w „Pięknym umyśle” Rapp podkreślał, że tamto zdarzenie odcisnęło piętno na całym jego życiu i zażądał 40 mln dolarów odszkodowania.

Sprawa ciągnie się od 2017 roku. Wówczas Spacey publicznie przeprosił oskarżyciela, a kilka dni temu 17 października wycofał się z tego. Jak opisują media, ocierający łzy gwiazdor stwierdził, że jego prawnicy oraz zespół prasowy w tamtym czasie przekonali go, iż publiczne przeprosiny to najlepsza możliwa reakcja. Przyznaje, że był przerażony i zdezorientowany, więc zgodził się na taką strategię, mimo iż nie pamiętał spotkania z aktorem, a już na pewno przebywania z nim w cztery oczy.

Kevin Spacey usłyszał wyrok

Teraz ława przysięgłych zdecydowała, że Rapp nie udowodnił, że Spacey dotykał intymnej części jego ciała. Tym samym zdobywca Oscara został oczyszczony z tych zarzutów. Sędzia jednak wydał zgodę na podtrzymanie pozwu o napaść seksualną. Zgodnie z prawem obowiązującym w Nowym Jorku zakłada to dotknięcie innej osoby bez jej zgody, w sposób, który mogłaby uznać za obraźliwy.

Po ogłoszeniu wyroku żadna ze stron nie rozmawiała z dziennikarzami. Głos zabrała prawniczka Kevina Spacey Jennifer Keller. Kobieta zasugerowała, że Rapp kierował się „modą” i wykorzystał sytuację społeczną. – To nie jest sport drużynowy, w którym albo jesteś po stronie Me Too, albo po drugiej stronie. Nasz system wymaga dowodów, dla oskarżeń przedstawionych bezstronnej ławie przysięgłych – wyjaśniła. Keller dodała, że według niej Anthony Rapp skopiował swoje zarzuty ze spektaklu, w którym grał w 1986 roku, gdzie pojawiła się niemal identyczna scena, jak ta opisana przez artystę. Na koniec dodała, że Spacey jest niewinny także w przypadku innych zarzutów o molestowaniu seksualne. W Wielkiej Brytanii także toczy się postępowanie. Zarzuty postawione aktorowi to cztery napaści na trzech różnych mężczyzn, wszystkie na tle seksualnym.

Czytaj też:

Jest zwiastun 5. sezonu serialu „The Crown”!