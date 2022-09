Julia Wieniawa odpowiedziała Paulinie Koziejowskiej. Nie przebierała w słowach

Wszystko zaczęło się kiedy Paulina Koziejowska postanowiła się wypowiedzieć o kreacji Julii Wieniawy, którą aktorka włożyła na jeden z eventów. Na 10. urodziny Elle była dziewczyna Antoniego Królikowskiego postawiła na małą czarną, ale bardzo mocno powycinaną. Trzeba przyznać, że kreacja nie zasłaniała zbyt wiele. Wówczas głos zabrała Koziejowska. Dziennikarka nawiązała do wywiadu, w którym młoda gwiazda wyznała, że jest zmęczona "celebryctwem. Koziejowska stwierdziła, że gdyby Wieniawa włożyła coś skromnego, to media nie interesowałyby się jej życiem, a karierą. Oceniająca podkreśliła też, że tego typu ubrania przyćmiewają jej sukcesy zawodowe. – Po tym wyjściu Julia myślała, że o tej kreacji nikt nie napisze? Przecież można było się zdecydować na coś skromniejszego. Można było włożyć biały garnitur, taki jaki wkłada Joanna Kulig i nikt jej nie nazywa celebrytką – dodała.

Julia Wieniawa ostro o Paulinie Koziejowskiej

Julia Wieniawa nie zareagowała na zaczepkę w mediach społecznościowych. Zabrała głos dopiero w rozmowie z dziennikarzem Pudelka. Podczas pokazu mody temat stylizacji i oceny Koziejowskiej powrócił. Gwiazda nie szczędziła ostrych słow. – Kurczę, miałabym tyle zdań do powiedzenia teraz. Pogadam sobie chętnie z tą Pauliną, kiedy po raz kolejny na evencie przyjdzie całować mi tyłek, jak za każdym razem od tylu lat, a potem hejtować mnie w internecie – powiedziała. Zasugerowała, że dziennikarka zrobiła to dla nowych obserwatorów. – Spoko, być może miała słabe chwile. Mam nadzieję, że jej to przysporzyło nowych fanów na Instagramie – odpowiedziała.

