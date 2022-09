Adam Levine może mieć poważne problemy. Kolejna domniemana kochanka zabrała głos

Kobiet, które twierdzą, że Adam Levine nie był wierny swojej ciężarnej żonie, jest coraz więcej. Najpierw tę informację do opinii publicznej przekazała Sumner Stroh. Instagramowa modelka przesłała screeny rozmów z wokalistą Maroon 5 do kilku znajomych, a jeden z nich miał je sprzedać tabloidowi. Niedługo po tym, jak Stroh opublikowała swoją relację, z podobnymi oskarżeniami wyszła kolejna kobieta Alyson Rose. W swoim wideo również oskarża Adama Levine'a o to, że zdradzał z nią swoją żonę. Pisze m.in. „Nie powinienem z tobą rozmawiać, wiesz?”, na co Alyson odpowiada: „Tak, ale jesteśmy tylko przyjaciółmi, więc nie ma w tym nic złego”. Kobieta przyznała, że ma o wiele więcej wiadomości, jednak nie czuje się komfortowo z zamieszczaniem ich w internecie. Gdy zderzyła się z internetowym hejtem fanów piosenkarza, opublikowała jednak filmik, w którym pokazuje, jak wiele wiadomości wymieniła z nim na Instagramie.

Następnie głos zabrał główny zainteresowany. Przypomnijmy, że Adam Levine poślubił Behati Prinsloo w 2014 roku. Przywitali swoje pierwsze dziecko, córkę Dusty Rose, w 2016 roku. Ich drugie dziecko, córka o imieniu Gio Grace, urodziła się w 2018 roku. Obecnie modelka jest w ciąży z ich trzecim dzieckiem. W oświadczeniu wydanym przez muzyka możemy przeczytać, że nie doszło do niczego więcej niż flirt. Coś podkusiło mnie ku temu, aby rozmawiać z kimkolwiek niż moja żona na zasadzie flirtu. Nie miałem romansu, ale przekroczyłem granicę w godnym pożałowania okresie mojego życia. W niektórych przypadkach to było nieodpowiednie. Zająłem się tym i podjąłem kroki, aby zaradzić temu problemowi, mając u boku swoją rodzinę. Moja żona i rodzina to wszystko, na czym mi zależy – napisał.

Adam Levine ma więcej domniemanych kochanek?

Teraz na udzielenie wywiadu zdecydowała się kolejna kobieta, która twierdzi, że była z artystą w relacji. 21-latka twierdzi, że skończyło się tylko na wiadomościach, ale według niej były jednoznaczne. Zdradziła też, z jakiego powodu zdecydowała się na korespondencję. Ashley Russell udzieliła wywiadu Daily Mail. – Pisał do mnie prawie codziennie, około 10 w nocy. Sprawdzał każde moje Instastories. Wyraźnie fascynował go mój tyłek i zawsze odpisywał coś, co miało związek z siłownią i „dniem nóg” – powiedziała. Z jej relacji wynika, że celebryta miał zasłaniać się wspólnym zainteresowaniem, jakim jest fitness. Dziewczyna jest trenerką. – Napisał, że znalazł mnie w sekcji Discover Page na Instagramie, bo „interesuje się fitnessem”, a ja prowadzę konto właśnie o tej tematyce. To było dziwne, więc chciałam zobaczyć, jak sprawa potoczy się dalej. Jak napisałam, że w końcu wpadnie i wyjdzie na jaw, do kogo wypisuje, to przestał się odzywać – wyznała.

Ashley Russell zdecydowała się też na ocenę zachowania Adam Levine. – Tak właśnie wygląda brak szacunku do kobiety. To przykre, że jest żonaty i bawi się w takie szczeniackie zagrywki. Zaskoczyło mnie to, biorąc pod uwagę jego wiek i to, że ma żonę – podkreśliła.

Czytaj też:

Tom Hardy zwycięzcą zawodów brazylijskiego jiu-jitsu. To nie pierwszy triumf aktora