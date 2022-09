Ten film robi teraz furorę na Netfliksie. O czym jest „Bezdech”?

W światowym rankingu popularności na Netflix wygrywa amerykański „Koniec drogi”, a w Europie numerem jeden stała się francuska produkcja „Bezdech”. Film w reżyserii Davida M. Rosenthala („Czysty strzał”, „Idealny facet”) w miniony weekend trafił na szczyt box office platformy streamingowej w aż 15 krajach (w tym trzynastu europejskich).

„Bezdech”. O czym jest film?

Roxana (Camille Rowe) zakochuje się bez pamięci w Pascalu Gauthierze (Sofiane Zermani), mistrzu nurkowania swobodnego, który wprowadza ją w arkana tego śmiertelnie niebezpiecznego sportu. Razem biorą udział w ryzykownych zawodach organizowanych w różnych miejscach na świecie, podczas których Roxana pokonuje kolejne granice, całkowicie pochłonięta przez ten namiętny romans. Lecz do czego ją to doprowadzi? „Bezdech” to film oparty na prawdziwych zdarzeniach. Zobaczcie zwiastun produkcji:

Film dostępny jest do obejrzenia tylko na platformie Netflix.

