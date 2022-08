„Doktor Strange w multiwersum obłędu”. Gdzie obejrzymy film?

„Doktor Strange w multiwersum obłędu” to 28. film osadzony w kinowym Uniwersum Marvela – obecnie najpopularniejszej filmowej franczyzy na świecie. Tym razem mistyk Doktor Strange stawi czoła wyzwaniu jakim będą zakłócenia w funkcjonowaniu tzw. multiwersum. Towarzyszyć mu w tym będą dawna ukochana Christine i młoda, nowa w świecie Marvela bohaterka – America Chavez. Fani komiksów zauważą również wiele nowych wątków, nawiązujących do znanych i lubianych motywów.

Oprócz dwukrotnie nominowanego do Oscara Benedicta Cumberbatcha, w filmie zagrali również: Rachel McAdams (również nominowaną do tej nagrody za rolę w filmie „Spotlight”), Chiwetela Ejiofora (nominacja za główną rolę w „Zniewolony. 12 years a Slave”) i powracającą do roli Scarlett Witch ulubienicę fanów – Elisabeth Olsen. W rolę Ameriki Chavez wcieliła się utalentowana 16-letnia aktorka Xochitl Gomez.

Gdzie można obejrzeć film?

Od dziś film „Doktor Strange w multiwersum obłędu” obejrzą wszyscy subskrybenci serwisu CANAL+. Na tej samej platformie widzowie mogą oglądać również ponad 20 innych filmów osadzonych w kinowym Uniwersum Marvela – w tym wszystkie części przygód Avengers, Thora, Kapitana Ameryki czy Iron Mana.

