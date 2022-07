Brad Pitt wrócił do randkowania. Media piszą o nowej relacji aktora

Brad Pitt i Angelina Jolie przez lata byli najpopularniejsza parą Hollywood. Aktorzy pobrali się w 2014 roku, po 10 latach związku, a po dwóch latach od złożenia sobie uroczystej przysięgi, Jolie złożyła pozew o rozwód. Aktorka argumentowała to „różnicami nie do pogodzenia”.

W 2019 roku celebryci rozwiedli się, jednak życiowe ustalenia, jak opieka nad dziećmi czy sprawy majątkowe, zajęły im długie miesiące. Byli małżonkowie nie zgadzali się w wielu kwestiach – główne problemy generowała sprawa opieki nad dziećmi. Aktorzy mają wspólnie szóstkę pociech – Maddoxa, Paxa, Zaharę, Shiloh oraz bliźniaki Knoxa i Vivvienne – a piątka z nich jest niepełnoletnia. Pitt chciał, aby dzielili się wspólnym czasem ze swoim potomstwem, a Jolie starała się, by dzieci były tylko z nią. Ostatecznie sąd zdecydował, że rodzice będą mieć równe prawa w tej kwestii.

Brad Pitt pozwał Angelinę Jolie

Angelinie Jolie zdecydowanie nie spodobała się ta decyzja. Aktorka do tego stopnia poczuła się urażona, że złamała umowę z byłym mężem. Jeszcze do niedawna winnica na południu Francji łączyła parę. Jednak w styczniu Angelina Jolie sprzedała swoją część rosyjskiemu oligarsze, co nie spodobało się Pittowi. Transakcja miała być zemstą na byłym partnerze, któremu sąd przyznał równe prawa do opieki nad ich potomstwem. Brad Pitt pozwał Angelinę Jolie. Pozew przeciwko aktorce trafił 3 czerwca do Sądu Najwyższego w Los Angeles.

Brad Pitt wraca do gry

Znany aktor według medialnych doniesień znowu chodzi randki. Jak pisze portal People, Pitt jednak nie jest w żadnej poważnej relacji. - Randkuje, ale nie jest w poważnym związku – powiedział redakcji anonimowy informator. 58-latek miał też poprawić stosunki ze swoimi dziećmi. – Brad często je kolację ze swoimi młodszymi dziećmi, bo kiedy wszystkie są w LA, to starsze i tak mają własne życie i przyjaciół. Nadal ma z nimi całkiem dobre relacje – podkreśliło też źródło. Na koniec możemy przeczytać, że obecnie artysta żyje „najlepszym z możliwych żyć”.

