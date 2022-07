Wiemy, kto zagra tytułową rolę w filmie o Violetcie Villas!

Informacje o filmie na podstawie życia Violetty Villas pierwszy raz pojawiły się w już w 2015 roku. Mimo ogromnego oczekiwania fanów wciąż nie jest gotowy. W tym czasie pojawiło się wiele doniesień o tym, kto wcieli się w wielką divę polskiej estrady. Od momentu ogłoszenia planów powstania produkcji w przestrzeni medialnej pojawiały się nazwiska gwiazd, które miałyby zagrać legendę, w tym m.in. Katarzyny Figury czy Anny Ilczuk. Później „Super Express”, powołując się na anonimowego informatora, przekazał, że w piosenkarkę wcieli się Natasza Urbańska.

Kto zagra Violettę Villas?

W ostatnim wywiadzie dla Onetu reżyserka Karolina Bielawska nareszcie zdradziła, kto otrzyma główną rolę w produkcji. – Do „Dzięcioła i Violetty” nie szukaliśmy sobowtórki Villas. Zastanawialiśmy się raczej, na jakie cechy osobowości artystki położyć akcent. Postawiliśmy na przewrotność, niezależność, tajemnicę. Moje pokolenie pamięta ją głównie w roli smutnej zdziwaczałej gwiazdy z tabloidowego serialu. Dzisiaj łatwo nazwać jej styl kiczem i tandetą. Tymczasem w siermiędze lat sześćdziesiątych Violetta fascynowała odwagą i drapieżnością. Rozpiętość osobowości Villas wymaga wszechstronnej, odważnej aktorki. Sandra Drzymalska wydaje nam się idealna do tej roli – wyznała redakcji.

Bielawska powiedziała też, czym Sandra Drzymalska przekonała do siebie twórców. – Oczy. Ich się nie oszuka. Sandra ma w nich szaleństwo i siłę, której potrzebujemy. Przekonała nie tylko mnie — również producentów i rodzinę artystki – dodała.

Widzowie mogą kojarzyć Sandrę Drzymalską z roli w serialach „Stulecie winnych” oraz „39 i pół tygodnia”. Ostatnio wystąpiła także w produkcji Jerzego Skolimowskiego „IO”, która został doceniona na festiwalu filmowym w Cannes.

Sandra Drzymalska zagra Violettę Villas

„Violetta i dzięcioł”. Geneza tytułu filmu o Violetcie Villas

Film „Violetta i dzięcioł” wyreżyseruje Karolina Bielawska, na podstawie scenariusza, który stworzyła z Małgorzatą Gospodarek – synową Violetty Villas. W rozmowie z „Faktem” twórczyni wyjaśniła, skąd pomysł na tytuł filmu.

– Tym naszym dzięciołem jest syn Violetty, Krzysztof Gospodarek. Ona go tak właśnie nazywała. Muszę przyznać, że długo przekonywałam Krzyśka do opowiedzenia tej historii z jego perspektywy, ale w końcu udało się. Daje nam to możliwość stworzenia wyjątkowego, intymnego i emocjonalnego filmu. Historia Violetty jest zbyt ciekawa i uniwersalna, by spłycić ją do opowiadania jedynie o jej strojach i romansach – podkreśliła.

