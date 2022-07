Ruszyły zdjęcia na planie 2. części „Diuny”. Co wiemy o filmie?

Wiemy już, że premiera drugiej części filmu „Diuna” zaplanowana jest na 17 listopada 2023 roku. Pierwsza część tej opowieści w reżyserii Denisa Villeneuve'a zarobiła na całym świecie 400 mln dolarów. Jest ekranizacją powieści Franka Herberta o tym samym tytule, która odniosła olbrzymi sukces komercyjny. Na całym świecie sprzedano ją w ponad 20 milionach egzemplarzy. Po raz pierwszy w Polsce „Diuna” pojawiła się w 1985 roku.

„Diuna” Herberta

Dzieło Herberta to jedna z najpopularniejszych książek science fiction an świecie. Pustynna planeta Araksis, zwana Diuną, jest źródłem najcenniejszej substancji we Wszechświecie, umożliwiającej nawigatorom statków kosmicznych manipulowanie przestrzenią i zaglądanie w nurt upływającego czasu. Ten, kto włada Araksis, trzyma w swoich rękach klucz do Cesarstwa i Wszechświata. Diuna staje się centrum wydarzeń zmieniających oblicze przestrzeni opanowanej przez ludzi.

Kto w obsadzie?

Właśnie na planie filmu ruszyły pierwsze zdjęcia. Dowiedzieliśmy się przy okazji, że do stałej obsady, tj. Timothee'ego Chalameta, Rebeki Ferguson, Zendai i Josha Brolina dołączyli też: Lea Seydoux, Florence Pugh, Austin Butler, Souheila Yacoub i Christopher Walken.

„Diuna 2” jest kręcona w kilku krajach świata, w tym w Budapeszcie, Abu Zabi, Jordanii czy we Włoszech.

Czytaj też:

QUIZ. Polskie hity lat 90. Jak dobrze je pamiętacie? Sprawdźcie się!