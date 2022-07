HBO Max ma dla nas niespodziankę. To lista filmów i seriali, jakie niebawem pojawią się na platformie

Druga część lipca w HBO Max przyniesie ze sobą sporo nowych tytułów. Będą wśród nich seriale, które nawiązują do znanych motywów, jak „Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny”, opowieści pełne przeróżnych emocji, jak „Pani sprzątająca” czy „Pokolenie naciągaczy”, a także te, które już mają swoich fanów, tj. „Ostry dyżur”, „Parks and Recreation” czy „Downton Abbey”. Premierę będzie mieć sporo nowych i ciekawych filmów, jak „Dom Gucci”, „Pogromcy duchów: Dziedzictwo” czy „Spider-Man: Bez drogi do domu”. Nie zabraknie również produkcji dokumentalnych, a wśród nich m.in. nakręcony w całości w wirtualnej rzeczywistości film „Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości”.

Nowości na HBO Max w lipcu. Programy i seriale

Tuca & Bertie III – trzeci sezon animowanego serialu komediowego Adult Swim o najlepszych ptasich przyjaciółkach - wolnomyślicielce Tuce i niepewnej Bertie, które podróżują razem przez zmienne koleje życia - premiera: 13 lipca

Trzy żwawe Debry II (Three Busy Debras II) – drugi sezon surrealistycznej opowieści o codziennym życiu trzech szalonych gospodyń domowych w ich zamożnym miasteczku Lemoncurd w stanie Connecticut – premiera: 13 lipca

Tajemnice Smallville (Smallville I-X) – przed laty na Smalville spadł deszcz meteorytów, który spowodował ogromne zniszczenia w miasteczku i śmierć wielu jego mieszkańców. Pomimo upływu czasu ludzie, którzy przeżyli katastrofę nadal leczą swoje traumy i skrywają wiele tajemnic - premiera: 14 lipca

Złodziej, jego żona i kajak (The Thief, His Wife and the Canoe) - opowieści o parze, która oszukała świat, rodzinę i przyjaciół, fingując śmierć mężczyzny. Ich celem było zdobycie pieniędzy z jego ubezpieczenie na życie i uniknięcie bankructwa – premiera: 14 lipca, wszystkie odcinki

Pogoń za miłością (The Pursuit of Love) – oparta na dowcipnej powieści Nancy Mitford historia Fanny i Lindy, dwóch młodych kuzynek i przyjaciółek, które uczą się miłości i dorosłego życia w latach przed II wojną światową - premiera: 15 lipca

Ostry dyżur I-VI (ER I-VI) – kultowy już serial opowiadający o pracy izby przyjęć fikcyjnego miejskiego szpitala County General i życiu jego oddanych lekarzy. W obsadzie m.in. Noah Wyle, Maura Tierney, Sherry Stringfield czy George Clooney - premiera: 17 lipca

Parks and Recreation I-VII – Leslie Knope to urzędniczka średniego szczebla z Departamentu zajmującego się parkami i rekreacją w Pawnee w stanie Indiana. Bohaterka próbuje upiększyć miasto, rozwijając przy okazji swoją karierę polityczną - premiera: 18 lipca

Przygody pierścienia (Adventure of the Ring) – serial opowiada historię o pierścionku, który został zgubiony w metrze. Kosztowny drobiazg trafia w ręce siedmiu różnych bohaterów i jest klamrą spinającą siedem romantycznych opowieści – premiera: 20 lipca

Almost Fly - Niemcy, rok 1990. Trzej szkolni koledzy z wielkimi marzeniami odkrywają hip-hop, który nagle wkracza do ich życia za sprawą pobliskiej bazy armii amerykańskiej – premiera: 21 lipca

Primal II – drugi sezon animowanego serialu Adult Swim; historia jaskiniowca i dinozaura, dla których nieprawdopodobna przyjaźń staje się jedyną nadzieją na przetrwanie w brutalnym, pierwotnym świecie – premiera: 22 lipca

Rap Sh!t - serial komediowy autorstwa Issy Rae, który opowiada o trzech kobietach – hip-hopowym duecie i ich menadżerce – próbujących zaistnieć na muzycznej scenie w Miami – premiera: 22 lipca

Downton Abbey I-VI – wielokrotnie nagradzany serial stworzony przez Juliana Fellowesa przedstawia życie członków rodziny Crawleyów i pracującej dla nich służby w przededniu wielkich zmian - wybuch I wojny światowej sprawia, że ustalony od pokoleń porządek i wielowiekowe tradycje ustępują drogi nowoczesności - premiera: 25 lipca

Pani sprzątająca (The Cleaning Lady (USA)) – amerykańska wersja serialu; kambodżańska lekarka przyjeżdża do USA, aby uratować życie chorego syna. Kiedy system zawodzi i zmusza ją do ukrycia, staje się „sprzątaczką" dla organizacji przestępczej, wykorzystując przy tym swoją nieprzeciętną inteligencję - premiera: 26 lipca (zmiana daty względem poprzednio podawanej)

Królowie wina (The Kings of Napa) – malownicza dolina Napa w Kalifornii, winnica, która należy do rodziny Kingów. Biznes winiarski przyniósł im sukces i uznanie. Jednak po nagłym odejściu z firmy głowy rodziny, trójka jego dzieci musi walczyć o władzę, bogactwo i dziedzictwo - premiera: 26 lipca (zmiana daty względem poprzednio podawanej)

Co robimy w ukryciu IV (What We Do in the Shadows IV) – czwarty sezon opowieści o codziennym, a raczej conocnym, życiu trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island – premiera przesunięta na 27 lipca

Riviera I-III - główną bohaterką serialu jest amerykańska kuratorka sztuki Georgina. Jej spokojnie i bardzo wygodne życie na Riwierze Francuskiej dobiega końca, kiedy jej mąż, miliarder Constantine, zostaje uznany za zmarłego w wyniku wybuchu na jachcie – premiera: 27 lipca

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny (Pretty Little Liars: Original Sin) - serial Max Original to kolejna mroczna opowieść o nastolatkach, które mają swoje tajemnice i muszą zmierzyć się z zamaskowanym niebezpieczeństwem. Dwadzieścia lat po tragicznych wydarzeniach z Rosewood, nowe pokolenie zmuszone jest zapłacić za sekretnie popełnione grzechy... nie tylko swoje – premiera: 28 lipca

Pokolenie naciągaczy (Generation Hustle) - serial opowiadający jak daleko są gotowi posunąć się młodzi ludzie, żeby zdobyć sławę, pieniądze i władzę – premiera: 29 lipca

Doll i Em I-II - Em, aktorka, która zdobyła sławę dzięki roli w hollywoodzkim filmie, dowiaduje się, że w małżeństwie jej przyjaciółki trwa kryzys i proponuje Doll, żeby zatrzymała się u niej w Los Angeles i została jej prywatną asystentką, by uniezależnić się finansowo i emocjonalnie od byłego męża – premiera: 30 lipca

Próba generalna (The Rehearsal) – Nathan Fielder powraca do telewizji z nowym serialem, który bada, jak daleko może posunąć się jeden człowiek, aby zmniejszyć niepewność codziennego życia - premiera: 30 lipca

Rodzice III (Breeders III) – trzeci sezon serialu pokazującego paradoks, który zna każdy rodzic, chociaż nigdy się do tego nie przyzna – że jest gotowy oddać życie za swoje dzieci, ale czasem ma też ochotę je zabić. W głównych rolach Martin Freeman oraz Daisy Haggard – premiera przesunięta, nowa data zostanie podana wkrótce

Nastoletnia Euthanasia (Teenage Euthanasia) – animowany serial Adult Swim; historia osadzona w niedalekiej przyszłości na Florydzie. Trophy Fantasy, wraz z nastoletnią córką Euthanasią („Annie"), bratem Petem i matką Babą zarządza domem pogrzebowym Tender Endings – premiera przesunięta, nowa data zostanie podana wkrótce

Nowe filmy na HBO Max

Zabić Bin Ladena: Operacja Geronimo (Seal Team Six: The Raid On Osama Bin Laden (Aka. Code Name Geronimo)) – komandosi elitarnej jednostki SEALs zasłynęli najbardziej spektakularnymi akcjami, w tym pojmaniem Osamy Bin Ladena w 2011 roku. Żołnierze długo przygotowali się do misji w Pakistanie – operację poprzedził wielomiesięczny, morderczy trening – premiera: 15 lipca

Lux Aeterna (Lux Aeterna) – dwie aktorki, Béatrice Dalle i Charlotte Gainsbourg, opowiadają na planie filmowym historie o czarownicach. Problemy techniczne i wybuchy psychozy stopniowo pogrążają scenę w chaosie. Obraz to także esej o kinie, miłości do filmu i histerii – premiera: 16 lipca

Blade Runner 2049 (Blade Runner 2049) - Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród, w tym dwa Oscary – premiera: 16 lipca

Czworo do pary (The One I Love) - Ethan i Sophie są o krok od podjęcia decyzji o separacji. By ocalić swoje małżeństwo, postanawiają uciec do pięknego wakacyjnego domu na weekendowy wypad, ale okoliczności dodatkowo komplikują ich sytuację – premiera: 16 lipca

Oczekiwanie (The Wait) – współczesna, filmowa wersja klasycznej powieści Juhaniego Aho z 1893 roku jest opowieścią o kobiecie toczącej walkę między rozsądkiem a namiętnością – premiera: 16 lipca

Dom Gucci (House Of Gucci) – Lady Gaga jako outsiderka o niepohamowanych ambicjach, która wżeniła się w stojącą za włoskim imperium mody rodzinę Gucci – premiera: 17 lipca

Wirus-32 (Wirus-32) – wirus, który zmienia ludzi w brutalnych łowców zombie, szybko rozprzestrzenia się po całym Montevideo. Matka i córka znajdują nadzieję na przeżycie, gdy zdają sobie sprawę, że po każdym ataku czeka je 32 sekundy spokoju - premiera 17 lipca

Obiekt (The Subject) – odnoszący sukcesy biały twórca dokumentów musi ponieść konsekwencje swojego ostatniego filmu, w którym nagrano na taśmę morderstwo czarnoskórego nastolatka. Nagrody m.in. na The Art of Brooklyn Film Festival – premiera: 18 lipca

Wszystko o mojej matce (Todo Sobre Mi Madre (aka. All About My Mother)) - Młody Esteban chce zostać pisarzem, a także odkryć tożsamość swojego ojca, skrzętnie ukrywaną przez matkę Manuelę – premiera: 18 lipca

Człowiek z bieguna (Infinitely Polar Bear) - Mark Ruffalo w roli cierpiącego na chorobę afektywną dwubiegunową ojca, który podczas nieobecności żony musi zaopiekować się dwiema córkami – premiera: 21 lipca

Ty jesteś następna (Seance (2021)) – w elitarnej szkole z internatem dla dziewcząt sześć przyjaciółek dla żartu uczestniczy w nocnym rytuale, którego celem jest przywołanie ducha zmarłej uczennicy. Ku przerażeniu pozostałych, okazuje się, że jedna z dziewczynek nie żyje – premiera: 22 lipca

Tomb Raider (Tomb Raider (2018)) - Alicia Vikander jako Lara Croft, która stara się poradzić sobie ze swoimi demonami i odnaleźć zaginionego przed laty ojca – premiera: 23 lipca

Ul (Hive) - mąż Fahrije zaginął w czasie wojny w Kosowie. Aby zapewnić dzieciom byt, kobieta otwiera małą działalność rolniczą, lecz w tradycyjnej, patriarchalnej wiosce, w której mieszka, jej ambicje i wysiłki nie są przychylnie postrzegane – premiera: 23 lipca

Pogromcy duchów: Dziedzictwo (Ghostbusters: Afterlife) – kiedy samotna mama i jej dwójka dzieci przybywają do małego miasteczka, zaczynają odkrywać swoje powiązania z pierwotnymi pogromcami duchów i tajnym dziedzictwem pozostawionym przez ich dziadka. Kontynuacja kinowego hitu – premiera: 24 lipca

Tralala (Tralala) – „Cokolwiek robisz, nie bądź sobą" – takie przesłanie przekazała ulicznemu muzykowi tajemnicza młoda kobieta. Współczesny trubadur wyrusza do Lourdes w poszukiwaniu nieznajomej – premiera: 24 lipca

Most do Terabithii (Bridge To Terabithia) - Jess Aarons jest outsiderem w szkole, a nawet we własnej rodzinie. Jess trenował całe lato, aby stać się najszybszym dzieckiem w swojej klasie, ale jego cel zostaje niespodziewanie udaremniony przez nową dziewczynę w szkole – premiera: 28 lipca

Mój brat to wampir (Let The Wrong One In) - kiedy młody pracownik supermarketu odkrywa, że jego starszy brat zamienił się w wampira, staje przed dylematem: zaryzykować własne życie, aby mu pomóc, czy zabić go kołkiem, zanim ten dalej rozprzestrzeni infekcję? – premiera: 29 lipca

Zombieland (Zombieland) – Czy życie w świecie opanowanym przez zombie może być zabawne? Jesse Eisenberg i Wooody Harrelson udowadniają, że tak! – premiera: 29 lipca

Morderstwo w Orient Expressie (Murder On The Orient Express (2017)) – znany detektyw Hercule Poirot prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa bogatego amerykańskiego biznesmena podróżującego najsłynniejszym pociągiem świata w nowej filmowej adaptacji klasycznej powieści Agathy Christie – premiera: 30 lipca

Kryptozoo (Cryptozoo) – animowany film o zoo, w którym znajdują się mitologiczne stworzenia. Gdy bohaterowie walczą o schwytanie legendarnego, żywiącego się snem hybrydowego stworzenia, zaczynają się zastanawiać, czy powinni pokazywać tą rzadką bestię, czy też trzymać ją w ukryciu – premiera: 30 lipca

Dingo (Dingo (1991)) - historia wyprawy przeciętnego faceta z pasją do jazzu z jego domu w Australii Zachodniej do klubów jazzowych w Paryżu, aby poznać swojego idola, trębacza jazzowego Billy'ego Crossa -premiera: 30 lipca

Spider-Man: Daleko od domu (Spider-Man: Far from Home) - Peter Parker powraca, aby po raz kolejny przywdziać kostium Spider-Mana i pomóc uratować świat przed niebezpieczeństwem. – premiera: 30 lipca

Spider-Man: Bez drogi do domu (Spider-Man: No Way Home) – kiedy tajna tożsamość Petera Parkera zostaje ujawniona, zwraca się on o pomoc do Doktora Strange'a. Pragnie, aby świat zapomniał, że jest Spider-Manem. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem, a groźni złoczyńcy zostają uwolnieni – premiera: 31 lipca

Przyjaciółki (Girlfriends (Aka. Chavalas)) – fotografka przyzwyczajona do działania w artystycznych kręgach towarzyskich, zostaje wyrzucona z pracy i wraca do robotniczej dzielnicy, w której dorastała. Tam spotyka się z przyjaciółkami z dzieciństwa, ożywiając niegdyś łączące je więzi - premiera: 31 lipca

Wybrane filmy i seriale dokumentalne na HBO Max w lipcu

Zakazana pomarańcza (A Forbidden Orange (2021)) - Mechaniczna pomarańcza jest jednym z najwybitniejszych filmów Stanleya Kubricka, a tym samym arcydziełem kina, a jednak film został zakazany przez hiszpański rząd Franco, faszystowską dyktaturę, która rządziła krajem przez ponad 35 lat – premiera: 14 lipca

Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin (The Way Down: God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin) – serial dokumentalny przedstawiający kontrowersyjny kościół Remnant Fellowship i jego przywódczynię, guru dietetyki, Gwen Shamblin Larę. Po zdobyciu sławy Lara założyła kościół, który wkrótce został oskarżony o nadużycia w swoich praktyk - premiera: 15 lipca

Nikki Glaser: Porządna dawka świństw (Nikki Glaser: Good Clean Filth) - Nikki Glaser przedstawi swój pierwszy stand-up zrealizowany dla HBO. Nagrany przed publicznością w Denver program pokazuje bezlitośnie przezabawną komiczkę, która podejmuje szereg tematów w swoim brutalnie szczerym stylu – premiera: 19 lipca

Rządy superbohaterek (Superheroines) - pisarze, cosplayerzy, nauczyciele uniwersyteccy i twórcy komiksów opowiadają o kultowych superbohaterkach, tj: Wonder Woman, Catwoman czy Captain Marvel. Rozmawiają o osiemdziesięcioletniej ewolucji heroin oraz o wpływie, jaki wywarły na ich życie – premiera: 27 lipca

Eyes on the Prize: Uświęcona ziemia (Eyes on the Prize: Hallowed Ground) - dokument poświęcony arcydziełu Henry'ego Hamptona "EYES ON THE PRIZE" (1987-1990). Głosami członków ruchu przywołuje historyczne wspomnienia, uruchamia radykalną wyobraźnię i zagłębia się w podróż ku wyzwoleniu czarnych – premiera: 28 lipiec

Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości (We Met In Virtual Reality) - nakręcony w całości w wirtualnej rzeczywistości dokument ukazuje ekscytację i zaskakującą intymność rozwijającego się ruchu kulturalnego, demonstrując jednocześnie siłę relacji internetowych w odizolowanym świecie – premiera: 28 lipca

Delphine: Tajemnicza księżniczka (Delphine: The Secret Princess) - trzyczęściowy serial, w którym księżniczka Delphine de Saxe-Coburg po raz pierwszy opowiada swoją wyjątkową historię. Po 31 latach ukrywania, 14 lat bycia odrzucaną i trwającej 7 lat prawnej potyczce z najwyższymi siłami, w wieku 52 lat artystka Delphine Boël w końcu zdobyła uznanie – premiera: 30 lipca

Amerykański sen George'a Carlina (George Carlin's American Dream) - film dokumentalny opowiada o życiu i twórczości wielkiego komika - George'a Carlina, który był kulturowym kameleonem i jednym z najbardziej wpływowych artystów stand-upu wszech czasów – premiera: 30 lipca

Co nowego dla dzieci na HBO Max?

DC Super Hero Girls II, odc. 14-26 - nastoletnie superbohaterki Wonder Woman, Supergirl i Batgirl starają się pogodzić szkolne obowiązki z obroną Metropolis przed złoczyńcami. Jak widać, ich życie jest bardzo skomplikowane... – premiera: 16 lipca

Bajeczki Maszy (Masha's Tales), odc. 1-26 - pogodna animacja, której główną bohaterką jest mała dziewczynka uwielbiająca klasyczne bajki – premiera: 17 lipca

Zwariowane Melodie: Kreskówki II (Looney Tunes Cartoons II), odc. 1-10 - Słyszeliście? Wasi ulubieni bohaterowie powracają! „Zwariowane Melodie: Kreskówki" to dawka nowych, odlotowych przygód na miarę nowego tysiąclecia! – premiera: 23 lipca

