„Wołyń”. Gdzie obejrzeć film Wojciecha Smarzowskiego?

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. To rocznica „krwawej niedzieli”, kiedy to w 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii przeprowadziły skoordynowane i brutalne uderzenie na zamieszkane przez polską ludność wioski, w tym na Polaków modlących się na niedzielnych mszach. To jedno z najboleśniejszych wydarzeń w polsko-ukraińskiej historii. Z tego powodu warto wrócić do filmu Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń”, który opisuje te straszne wydarzenia.

„Wołyń”. O czym jest?

Film „Wołyń” z oddaje brutalność ataku na polską ludność z 1943 roku. Wojciech Smarzowski w swojej produkcji pozwolił widzom cofnąć się w czasie. Obraz trafił do kin w 2016 roku i wywołał sporo kontrowersji. Pojawiło się wiele głosów, że w swoim realizmie jest zbyt przerażający. Widzowie śledzą losy Zosi, młodej dziewczyny mieszkającej w Wołyniu. Ojciec bohaterki wydaje ją za mąż za najbogatszego we wsi wdowca z dwójką dzieci, nie zważając na uczucia córki. Zosia jest zakochana w ukraińskim chłopcu. Wszystko się zmienia kiedy wybucha druga wojna światowa. Kilka lat później w wiosce dochodzi do prawdziwej rzezi. Wówczas dziewczyna musi podjąć desperacką walkę o życie swoje i dzieci.

Film nie tylko doskonale ukazuje historyczne wydarzenia, ale jest przesycony najsilniejszymi emocjami. Nie brakuje też świetnego aktorstwa. W rolę Zosi wciela się Michalina Łabacz, zaś jej męża Macieja Skibę gra Arkadiusz Jakubik. Wielką miłość dziewczyny – Petra odzwierciedla Vasili Vasylyk.

Gdzie obejrzeć „Wołyń”?

Jeżeli zastanawiacie się, gdzie obejrzeć Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, to znalezienie go nie będzie trudne. Produkcja dostępna jest na kilku platformach: Netflix, Amazon Prime Video, Tvp.vod i na Playerze.

