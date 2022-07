Piątek z dobrym filmem lub serialem. Co obejrzymy na HBO Max, Disney+ i Netflix?

Platformy streamingowe w Polsce prześcigają się w tym, aby zadowolić widzów. Nowości pojawiają się z dnia na dzień i trudno za nimi nadążyć. Tym sposobem możemy przegapić produkcje, które rzeczywiście chcielibyśmy obejrzeć. Przygotowaliśmy dla was krótką rozpiskę tytułów, na które warto zwrócić uwagę w nadchodzących dniach. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

Netflix



Królowa - ceniony paryski krawiec i drag queen po kilkudziesięciu latach wraca do rodzinnego miasteczka w Polsce, by pomóc dawno niewidzianej córce.Dom z papieru. Korea - enigmatyczny profesor zbiera grupę zdolnych złodziei z Północy i Południa, aby ukraść świeżo wydrukowaną walutę przyszłej, zjednoczonej Korei.Pajęcza głowa - przyszłość. Skazańcy mają wybór pomiędzy więzieniem, a placówką naukową, gdzie, w zamian za skrócenie wyroku, przyjmują eksperymentalne substancje działające na emocje.Człowiek kontra pszczoła - opiekujący się luksusowym domem nieporadny Trevor próbuje pokonać sprytną pszczołę, ale jedynym efektem tej walki są coraz większe zniszczenia.Nic o mnie nie wiecie - choć wszystkie dowody wskazują na jego winę, oskarżony o morderstwo mężczyzna wykorzystuje ostatnią mowę sądową, aby zrelacjonować romans z tajemniczą kobietą.Prywatność - kariera ambitnej polityczki staje pod znakiem zapytania, gdy do mediów wycieka erotyczne wideo z nią w roli głównej.Beauty - młoda piosenkarka u progu obiecującej kariery czuje się rozdarta pomiędzy apodyktyczną rodziną, presją w branży i uczuciem do swojej dziewczyny.Rzut życia - pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.Człowiek z Toronto - najgroźniejszy zabójca na świecie i nieudacznik z Nowego Jorku zostają pomyleni ze sobą w obiekcie wynajętym za pośrednictwem Airbnb.



HBO Max



Mała Doboszka - izraelski agent, Joseph przygotowuje Charlie do wykonania zadania. Brytyjska aktorka Charlie zostaje wciągnięta w międzynarodową aferę szpiegowską. Ma posłużyć jako przynęta do schwytania palestyńskiego terrorysty odpowiedzialnego za śmierć izraelskiego dyplomaty i jeo rodziny.Być jak Magic Mike - producenci głośnej komedii „Magic Mike” i tematycznych pokazów na żywo przedstawiają intrygujący i seksowny serial, w którym grupa mężczyzn przechodzi metamorfozę, żeby upodobnić się do filmowego Magic Mike'a.Marzenia o Manhattanie - lata 80. Trójka przyjaciół, którzy niedawno skończyli studia i znają się od dziecka, realizuje swoje marzenia na Manhattanie, ale nadal ma ogromny sentyment do rodzinnego, robotniczego miasteczka na Long Island. Mają głowy pełne marzeń... i wszyscy z nich przez całe swoje dotychczasowe życie mieszkali na tej samej ulicy, co jest czasem błogosławieństwem, a czasem przekleństwem.Cenzorka - Enid jest dumną ze swojej pracy cenzorką filmową, która chroni widzów przed krwawymi scenami przemocy. Jej poczucie obowiązku jest wzmagane dodatkowo przez poczucie winy z powodu niemożności przypomnienia sobie okoliczności zniknięcia siostry.Seria filmów o Spider-Manie - „Spider-Man”, „Spider-Man 2”, „Spider-Man 3”, „Niesamowity Spider-Man”, „Niesamowity Spider-Man 2” Drużba nie żyje - młodzi małżonkowie przerywają miesiąc miodowy, aby wziąć udział w pogrzebie świadka, który niespodziewanie zmarł po ceremonii.Lil' Buck: Prawdziwy łabędź - światy tańca ulicznego i baletu zderzają się w tym energicznym dokumencie o sukcesie Lil’ Bucka, który koncertował z Madonną i współpracował z takimi osobowościami, jak Yo-Yo Ma czy Damian Woetzel.Pachnidło: Historia mordercy - ekranizacja powieści Patricka Süskinda. Obdarzony genialnym węchem Jean-Baptiste Grenouille pragnie stworzyć najpiękniejsze pachnidło na świecie.Parkland - opowieść o chaotycznych wydarzeniach, które miały miejsce w szpitalu Parkland (Dallas), kiedy zamordowano prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego.Poszukiwana silna kobieta - poszukująca sensu życia pielęgniarka odkrywa swoje powołanie w niespodziewanym miejscu.Słynna Bettie Page - opowieść o słynnej w latach '50 Bettie Page, ikonie mrocznej części amerykańskiej popkultury. Zasłynęła mocno erotycznymi zdjęciami Irvinga Klawa, które nakazem sądu zostały zniszczone, zachowała sie ich mała część. Pojawiła się na rozkładówce w "Playboyu" i otrzymała tytuł Miss Pin-up Girl of the World. W latach '60 , u szczytu popularności nagle, z niewiadomych powodów zniknęła ze świata show-biznesu.Sunset Limited - rozczarowany profesor decyduje się popełnić samobójstwo. Naukowiec zostaje uratowany przez pastora z kryminalną przeszłością, który próbuje odwieść go od kolejnej próby odebrania sobie życia.Ukradzione córki: Porwane przez Boko Haram - 7 maja 2018 roku miała miejsce pierwsza rocznica uwolnienia 82 z 276 uczennic, które zostały porwane w 2014 roku ze szkoły w Chibok w północnej Nigerii przez islamistyczne ugrupowanie Boko Haram. Dziewczynki zostały ukryte w lesie Sambisa, gdzie spędziły blisko trzy lata. Twórcy obrazu śledzą życie uwolnionych uczennic, które trafiły do bezpiecznego domu w stolicy kraju Abudży. Dokumentują ich życie i próby poradzenia sobie z traumatycznymi przeżyciami. Więzienny eksperyment - dwudziestu czterech studentów zostaje losowo podzielonych na osadzonych i strażników, by wziąć udział w eksperymencie więziennym organizowanym przez wydział psychologii uniwersytetu Stanford.



Disney+



Księżniczka – film opowiada historię pięknej, obdarzonej silną wolą młodej królewny, która odmawia poślubienia okrutnego socjopaty, z którym została zaręczona, za co zostaje porwana i zamknięta w odległej wieży zamku swojego ojca. Gdy wzgardzony, mściwy zalotnik zamierza przejąć tron jej ojca, królewna musi chronić swoją rodzinę i ocalić królestwo, bez względu na cenę. Doktor Strange w Multiwersum Obłędu – po wydarzeniach z "Avengers: Koniec gry" dr Stephen Strange kontynuuje walkę ze złem. Tym razem stawi czoło swojemu byłemu przyjacielowi Mordo.Zbrodnie po sąsiedzku – serial śledzi losy trójki nieznajomych, których łączy obsesja na punkcie true cime i którzy nagle wplątują się w prawdziwą zbrodnię, gdy badają tajemniczą śmierć sąsiada z ich nowojorskiego apartamentowca.Ms. Marvel – nastoletnia fanka superbohaterów z trudem odnajduje się w domu i w szkole. Pewnego dnia otrzymuje super moce. Czytaj też:

QUIZ na powitanie weekendu! Pytamy o kwestie, z których Polacy są dumni!