Ryan Gosling jako Ken. Mamy pierwsze zdjęcie aktora z planu filmu „Barbie”!

„Barbie” to projekt, o którym od lat mówią wszyscy. Ciekawy jest nie tylko sam temat, ale też to, że scenariusz do obrazu wspólnie napisała reżyserska para: Greta Gerwig, twórczyni „Małych kobietek” (nominacja do Oscara za scenariusz), „Lady Bird” czy „Frances Ha” oraz Noah Baumbach, który odpowiada między innymi za nagradzaną „Historię małżeńską”.

Nazwisko aktorki, która wcieli się w główną bohaterkę w „Barbie”, poznaliśmy już przy okazji ogłoszenia samego projektu. W blond-bohaterkę wcieli się Margot Robbie.

Ryan Gosling jako Ken. Mamy pierwsze zdjęcie

Gerwig poszukiwała swojego Kena dość długo. Padło na Ryana Goslinga („Drive”, „La La Land”, „Kocha, lubi, szanuje”, „Pamiętnik”), którego jednak ciężko było „zdobyć” do roli. Jak podaje Deadline, początkowo aktor odmówił wzięcia udziału w produkcji ze względu na napięty grafik. Twórcy byli jednak nieugięci w przekonywaniu go, że jest ich jedynym wyborem. W końcu aktorowi zwolnił się nieco aktorski harmonogram i mógł podpisać kontrakt.

Do sieci trafiło właśnie pierwsze zdjęcia Ryana Goslinga jako Kena. Jedno jest pewne, warto było czekać na lukę w grafiku gwiazdora. Trudno wyobrazić sobie lepsze odzwierciedlenie przyjaciela Barbie niż Gosling. Na fotografii aktor ubrany jest w dżinsową kamizelkę i spodnie z takiego samego materiału. Aktor ma włosy w kolorze platynowego blondu oraz mocno opalone ciało.

Już wcześniej w wersji Barbie mogliśmy zobaczyć Margot Robbie. Fotografia nie zdradziła wiele, ale zauważyć można estetykę „Barbie Dream House”. Mimo że role Robbie i Goslinga są doskonale znane, to twórcy przygotowali dla nas jeszcze jedną niespodziankę. Do obsady dołączyła Emma Mackey, gwiazda „Sex Education”, która w serialu Netfliksa wciela się w Maeve Wiley. Jej rola ma być pilnie strzeżoną tajemnicą.

Kiedy premiera „Barbie”?

Plany dotyczące filmu „Barbie” sięgają już 2018 roku. Wówczas w produkcję zaangażowała się wstępnie Gerwig, a rok później dołączył do niej Baumbach. Premiera kinowa obrazu zaplanowana jest na 21 lipca 2023 rok.

Biorąc pod uwagę filmowy dorobek Grety Gerwig, możemy spodziewać się niekonwencjonalnego podejścia do tego dość błahego tematu. Reżyserka często kojarzona jest z gatunkiem „mumblecore”, charakteryzującym się naturalistyczną grą aktorską i dialogami, realizmem, niskobudżetową produkcją filmową i naciskiem na dialog nad fabułą.

