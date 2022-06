Co warto obejrzeć na Disney+? Oto seriale i filmy, których nie znajdziecie w innym miejscu

Start nowej platformy to nie lada gratka dla wszystkich kinomaniaków. Na platformie Disney+ pojawiło się ponad 800 filmów i 100 seriali. W bibliotece znajdzie się także 150 oryginalnych produkcji serwisu Disney+. Podpowiadamy, od czego warto zacząć długie seanse.

„Zepsuta krew”



Amerykański dramatyczny miniserial telewizyjny z 2022 roku na podstawie podcastu o tym samym tytule, który opowiada historię sukcesu i upadku Elizabeth Holmes i jej firmy Theranos.



„Jojo Rabbit”

Gdy niemiecki chłopiec (Roman Griffin Davis jako Jojo) znajduje młodą Żydówkę (Thomasin McKenzie), którą ukrywa na strychu samotnie wychowująca go matka (Scarlett Johansson), jego świat staje na głowie.



„Dziewczyny z kalendarza”

Po śmierci męża Annie na białaczkę, Chris występuje z inicjatywą, by miejscowe koło Women's Institute przygotowało kalendarz na rok 2000. Z pozyskanych funduszy proponuje wesprzeć miejscowy szpital. Pomysł nie jest nowy, ale Chris chce go radykalnie unowocześnić: gospodynie mają wystąpić całkiem nago.



„Karmazynowy przypływ”

W przededniu światowej wojny nuklearnej jeden człowiek posiada władzę absolutną, a drugi zrobi wszystko, by go powstrzymać. W Rosji dochodzi do przewrotu wojskowego. Światu grozi wybuch III wojny światowej. Amerykański podwodny okręt atomowy zostaje wysłany do patrolowania przybrzeżnych wód Rosji.





„Czerwona jaskółka”

To amerykański thriller szpiegowski, bazujący na książce o takim samym tytule, którego bohaterką jest młoda Rosjanka, Dominika Jegorowa, obiecująca baletnica, która musi utrzymać swoja bardzo chorą matkę. Nieszczęśliwy wypadek sprawia, że sytuacja materialna kobiet znacznie się pogarsza.





„Tytani”



Amerykański pilot Rick Janssen (Sam Worthington), zostaje wybrany do eksperymentu wojskowego, którego celem jest stworzenie człowieka zdolnego do przetrwania w ekstremalnie trudnych warunkach panujących na jednym z księżyców Saturna – Tytanie.



„The Rocky Horror Picture Show”



To niesamowita mieszanka komedii, horroru i musicalu. Do tajemniczego zamku zamieszkiwanego przez groźnego doktora Frank-N-Furtera pewnej nocy trafiają Janet i Brad, którym zepsuł się samochód. Para ta stanie się świadkiem stworzenia przez doktora idealnego kochanka Rocky'ego Horrora.



„Czarna wdowa”



W wyniku niebezpiecznego spisku i podejrzanych powiązań sprzed czasów drużyny Avengers, Natasha Romanoff aka Czarna Wdowa musi skonfrontować się z mrocznymi echami swojej przeszłości. Bohaterka stawia czoła groźnemu, potężnemu przeciwnikowi, który nie cofnie się przed niczym, by ją zniszczyć.



„Lekomania”



Przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów – od narad decydentów big pharmy, przez niedolę znękanej społeczności górniczej stanu Wirginia, po gabinety federalnej Agencji ds. Walki z Narkotykami (DEA).



„Faworyta”



Początek XVIII wieku. Anglia jest w stanie wojny z Francuzami, ale uwagę dworu pochłaniają wyścigi kaczek i pojawienie się na rynku ananasów. Na tronie zasiada schorowana królowa Anna (Olivia Colman), a krajem zamiast niej rządzi jej bliska przyjaciółka, lady Sarah (nagrodzona Oscarem Rachel Weisz).



„W głowie się nie mieści”



Dorastanie bywa trudne, także dla Riley. Jak każdym z nas, bohaterką kierują uczucia: Radość, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Kiedy dziewczyna jest zmuszona porzucić swoje dotychczasowe życie na środkowym zachodzie USA, ponieważ jej ojciec dostał pracę w San Francisco, usiłuje dostosować się do nowej sytuacji.



„Czy czeka nas koniec?”



Dokument o wpływie zmian klimatycznych na środowisko.



„Cruella”



Historia o buntowniczych początkach jednej z najbardziej znanych i genialnych postaci, legendarnej Cruelli de Mon.



„Wygrane marzenia”



Violet wyjeżdża do Nowego Jorku, by rozpocząć karierę kompozytorki. Chcąc się utrzymać, podejmuje pracę "kojotki" w barze.



„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”



Samotna matka, która straciła córkę w wyniku morderstwa, wynajmuje trzy tablice reklamowe i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz.



„Eternals”



Opowieść o Eternals - przedwiecznej rasie nieśmiertelnych istot, które zamieszkiwały Ziemię i ukształtowały jej historię.



„Grand Budapest Hotel”

Niezwykłe przygody ekscentrycznego portiera ze słynnego europejskiego hotelu w burzliwym okresie międzywojennym, który uwikłany zostaje w aferę wokół kradzieży bezcennego renesansowego obrazu i walkę o przejęcie ogromnej fortuny rodzinnej.



„Hamilton”



Historia ojca założyciela Stanów Zjednoczonych opowiedziana poprzez muzykę hip-hop i jazz. Opowieść przeniesiona z desek Broadwayu.



„Cienka czerwona linia”



Ekranizacja słynnej powieści Jamesa Jonesa relacjonuje losy oddziału amerykańskich żołnierzy walczących w bitwie pod Guadalcanal. Oglądamy lądowanie na wyspie, które nieoczekiwanie spotyka się z oporem ze strony Japończyków. Amerykanie toczą krwawe starcia z wrogiem i ewakuują ocalałych.



„Odlot”



70-letni Carl Fredricksen całe życie planował podróż do owianej legendą krainy w Ameryce Południowej, ale kolejne feralne zdarzenia zmuszały go do odłożenia wyprawy. Dziś mężczyzna wegetuje samotnie, pielęgnując pamięć o zmarłej żonie.

