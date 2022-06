Będzie film „Peaky Blinders”? Cillian Murphy uchylił rąbka tajemnicy

Serial „Peaky Blinders” przez lata zebrał na całym świecie miliony fanów. W 6., finałowym już sezonie, Cillian Murphy powraca jako Tommy Shelby, a Tom Hardy znów wcieli się w Alfiego Solomonsa. Na ekran wracają też: Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy i Sophie Rundle i Stephen Graham.

Film „Peaky Blinders”

Murphy wcielał się w postać Thomasa Shelby'ego przez około dekadę. Rozmawiając z „Deadline” aktor przyznał, że pracował przez lata z wielkimi postaciami i świetnym scenariuszem. – Myślę, że to jedno z najwspanialszych dzieł, jakie miałem szansę tworzyć i na planie spotkałem najlepszych artystów na świecie. Nigdy nie sądziłem też, że będę mógł wcielać się przez lata w postać, która będzie budowana na podstawie tak cennego materiału – mówił.

Aktor pytany był też o to, co byłoby, gdyby otrzymał potencjalny scenariusz do filmu „Peaky Blinders”. – Myślę, że byłbym tak podekscytowany, jak każdy fan tego serialu. Jednak potrzebna nam chyba jest mała przerwa. To zawsze zdrowe, ale potem możemy się przegrupować. Steve (Knight – red.), jest niezwykle zajętym i rozchwytywanym twórcą, ale wiem, że przede wszystkim uwielbia tę produkcję. Więc myślę, że jeżeli kiedyś przyjdzie czas na opowiedzenie tej historii, ja tam będę – podkreślił.

Gdzie oglądać serial?

6. sezon „Peaky Blinders” został napisany przez Knighta, a Anthony Byrne powraca jako reżyser po udanym piątym otwarciu. Producentem finałowej odsłony jest Nick Goding. Finałowy sezon oglądać możecie już od piątku 10 czerwca na Netflix.

