Podwójna rola Magdaleny Boczarskiej w „Różyczce 2”. Kiedy kontynuacja filmowego hitu?

„ Różyczka” swoją premierę miała w 2010 roku. Film okazał się ogromnym sukcesem, a teraz widzowie mogą spodziewać się kontynuacji. Różyczka opowiadała historię zakochanej kobiety, która dla miłości zrobi wszystko. Główna bohaterka zakochana w agencie tajnych służb dostaje zadanie, by rozkochać w sobie znanego pisarza. Kiedy się to uda, ma go inwigilować. W tytułową rolę wcieliła się Magdalena Boczarska, poza nią na ekranie pojawili się Andrzej Seweryn, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak, Grażyna Szapołowska i Jan Frycz. Reżyserował Jan Kidawa-Błoński, który razem z Maciejem Karpińskim stworzył scenariusz.

Film zdobył ponad 30 nagród i nominacji na festiwalach krajowych i międzynarodowych. Tylko podczas 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, film otrzymał Złote Lwy, Złotego Klakiera, nagrodę dla najlepszej aktorki i nagrodę za dźwięk.

Podwójna rola Magdaleny Boczarskiej w „Różyczce 2”

Magdalena Boczarska, która dzięki tej roli zdobyła uznanie i popularność, ponownie zagra Kamilę Sakowicz. Zagra także jej córkę Joannę, która w „Różyczce 2” będzie główną bohaterką filmu. Boczarskiej partnerować będą m.in. Robert Więckiewicz, Janusz Gajos i Jacek Braciak. Film wyreżyseruje Jan Kidawa-Błoński. Za kamerą stanie Łukasz Gutt (laureat tegorocznej Polskiej Nagrody Filmowej Orły za „Wszystkie nasze strachy”).

„Różyczka 2” rozwiąże tajemnicę, z którą pozostawiła widzów pierwsza część filmu. Zdjęcia zaczynają się w lipcu. Realizowane będą głównie w Polsce, ale także w Belgii (Bruksela), Niemczech (Kolonia) i w Izraelu.

