HBO Max usunie w maju te tytuły. To ostatni moment, by nadrobić zaległości

Jeżeli do tej pory nie widzieliście filmów i serialów z tej listy, a mieliście to w planach, to już ostatni moment, aby nadrobić zaległości. Z platformy HBO Max w maju znikną te produkcje.

5 maja





„Natalie Wood: Co pozostaje”



6 maja





„Zdychaj, tatulku!”



14 maja





„Witamy w Czeczeni”



31 maja





„Hud, syn farmera”„Mecz”„Shrek”„Shrek 2”„Sztuka kradzieży”„Dobry rok”„Wielkie uwodzenie”„Opinie”„Player One”„Martwe zło”„Pani Bovary”„The Raid 2: Infiltracja”„Druga poprawka”„Everest”„Rodzina Addamsów”„Whiskey Tango Foxtrot”„Resident Evil”„Resident Evil 2: Apokalipsa”„Clifton Hill”„Totalna zmiana”„Lara”„Crimson Peak: Wzgórze Krwi”„Lorax”„Do szpiku kości”„Kres długiego dnia”„Obyć następnym razem umarła”„Nasze matki”„Włoskie wakacje”„Na skraju jutra”„Niepowstrzymany”„Anonimus”„Ostatni zapis”„Lajko - Cygan w kosmosie”„Przypływ”



1 czerwca





„Mallory”Czytaj też:

Co nowego obejrzymy w tym tygodniu na HBO Max? Rozpiska premier