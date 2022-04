„Thor: Love and Thunder”. Natalie Portman w zwiastunie nowego filmu Marvela

W filmie „Thor: Love and Thunder” zobaczymy bardzo dużo znanych twarzy, w tym m.in. Natalie Portman jako Jane Foster, która przejęła płaszcz Thora wraz z młotem, zrekonstruowanym po tym, jak roztrzaskała go jego siostra Hela (Cate Blanchett) w „Thor: Ragnarok”; Tessę Thompson jako Walkirię; Taikę Waititiego jako Korga oraz dzielnych Strażników Galaktyki. W głównego przeciwnika Thora wcieli się Christian Bale, który pojawi się jako Gorr the God Butcher.

O czym będzie film "Thor: Love and Thunder"?

Thor wyruszy w nowym filmie w epicką przygodę, w której chce dowiedzieć się, kim jest.

„Film przedstawia Thora podczas podróży niepodobnej do czegokolwiek, z czym wcześniej miał do czynienia. Bohater wyrusza na nią, aby poznać siebie i znaleźć wewnętrzny spokój. Niestety jego emeryturę przerywa galaktyczny zabójca, znany jako Gorr Bogobójca. Aby zwalczyć to zagrożenie, Thor prosi o pomoc Walkirię, Korga i swoją byłą dziewczynę, Jane Foster, która, ku jego zaskoczeniu, dzierży Mjolnir jako Potężna Thor. Razem wyruszają we wstrząsającą kosmiczną przygodę, aby odkryć tajemnicę zemsty Gorra i powstrzymać go zanim będzie za późno” – czytamy w oficjalnym opisie filmu.

Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu „Thor: Love and Thunder”, w którym w tle słyszymy piosenkę Guns N' Roses „Sweet Child O' Mine”:

„Thor: Love and Thunder”. Kiedy premiera filmu?

Premiera filmu „Thor: Love and Thunder” już 8 lipca 2022 roku.

