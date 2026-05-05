Iluzja optyczna podbiła internet. Co jest na obrazku? Każdy widzi, co innego!

Oto iluzja optyczna, która zafascynowała już tysiące ludzi na świecie. Pozornie prosty obrazek udostępniony przez użytkownika X o nicku @benonwine przedstawia liczbę częściowo ukrytą w czarno-szarym okręgu. „Widzisz jakąś liczbę? Jeśli tak, to jaką?” – pyta. Choć początkowo wydaje się to dość łatwe, szybko zdajemy sobie sprawę, że zygzakowaty wzór okręgu nieco komplikuje sprawę. Tysiące internautów z całego świata obejrzało tę wizualną łamigłówkę od czasu, gdy została opublikowana i wszyscy są zaskoczeni, jak wielu z nich doszło do zupełnie różnych wniosków na temat ukrytych cyfr.

Co jest na obrazku? Każdy widzi inne cyfry

Jest prawdopodobne, że liczba 2 rzuciła wam się w oczy niemal natychmiast. Być może udało wam się również rozpoznać „528” lub „4528” bez nadmiernego wytężania wzroku. Wielu podało, że numer to „45283”, podczas gdy inni twierdzili, że widzą numer „15283”.

Jak się okazuje, prawidłowa odpowiedź ma siedem cyfr. Bliższe przyjrzenie się ujawnia, że numer na obrazku to „3452839”, co wprawiło w osłupienie wielu użytkowników X, którzy nie byli w stanie odczytać więcej niż trzech cyfr w zawijasie.

„Czy powinienem umówić się do lekarza?” – pytali jedni. „Naprawdę nie widzicie tych końcowych cyfr?” – dopytywali inni. Wielu internautów sugerowało, że to, co widzimy, zależy od naszej „wrażliwości na kontrast”, która wpływa też na sposób widzenia w nocy, deszczu czy podczas mglistych dni.

