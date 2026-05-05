MET Gala 2026. Te stylizacje gwiazd przejdą do historii

MET Gala 2026 już przeszła do historii, ale emocje po tym wyjątkowym wieczorze wciąż nie opadają. Jak co roku oczy całego świata zwrócone były na monumentalne schody nowojorskiego Metropolitan Museum of Art, które tym razem zamieniły się w zieloną, niemal teatralną scenę dla najbardziej spektakularnych modowych kreacji. Jakie pomysły zdominowały tegoroczny czerwony dywan? Zebraliśmy dla Was wszystkie najważniejsze stylizacje.

MET Gala 2026. Jaki był motyw przewodni uroczystości?

Tegoroczna wystawa Instytutu Kostiumów, zatytułowana „Costume Art”, podkreśliła ścisły związek między modą a sztuką, stawiając je na równorzędnym poziomie. Ekspozycja, dostępna od maja 2026 do stycznia 2027, wypełni przestrzenie galerii Condé M. Nasta setkami obiektów skupionych wokół idei ciała jako nośnika artystycznej ekspresji. Nic więc dziwnego, że motyw przewodni wieczoru – „Fashion is Art” – zachęcał gości do potraktowania siebie jak żywych dzieł sztuki.

Swoboda interpretacji dress code’u otworzyła drzwi do niezwykle kreatywnych rozwiązań, choć inspiracje wystawą były wyraźnie widoczne. Na czerwonym dywanie pojawiły się konstrukcyjne formy przypominające rzeźby, sylwetki o niemal pomnikowym charakterze oraz misternie wykonane gorsety przywodzące na myśl zbroje.

Wśród zaproszonych nie zabrakło największych nazwisk ze świata mody, muzyki i filmu, które jak zawsze zadbały o widowiskowe wejścia i niezapomniane stylizacje. Zapraszamy do obejrzenia pełnej galerii looków z MET Gali 2026!

