Korczarowski usunięty ze sztabu Brauna. Publikuje obszerny wpis o relacji ze Schreiber

Korczarowski stwierdza, że opinia publiczna nie zna „naprawdę” Marianny Schreiber.

„Macie tylko jakieś ścinki z mediów. Jakieś epizody jej życia, które są tylko maską jej drogi w showbiznesie” – napisał na X.

W jednych z początkowych zdań mężczyzna wyjaśnia, że to on szukał kontaktu do kobiety, nikt mu jej nie „podesłał”. „To ja wyszukałem do niej kontakt. To ja prosiłem ją wielokrotnie o wywiad, od którego się wszystko zaczęło” – pisze dziennikarz i publicysta. Korczarowski chciał porozmawiać z kimś spoza środowiska Konfederacji Korony Polskiej i może „coś dobrego powiedzieć o Braunie”.

Korczarowski usunięty ze sztabu Brauna. Wspomina pierwszy pocałunek z Schreiber

„Przyszedł dzień, w którym spojrzeliśmy sobie w oczy. Od tej chwili nic już nie było takie samo. Nie mogliśmy sobie miejsca znaleźć, bo kiedy kobieta, która nigdy nie była szczerze kochana trafi na mężczyznę, który nigdy nie był naprawdę doceniony, dzieje się magia” – wspomina Korczarowski początki znajomości. W dalszej części wpisu dzieli się szczegółami pierwszego pocałunku z Schreiber, który „był idealny, choć wyszedł nieco przypadkowo. Wręcz zawstydzająco”.

Mężczyzna następnie opisuje początki medialnego szumu związanego z jego związku z Schreiber. Parze nie udało się ukryć swojej relacji do wyborów prezydenckich. Zostali przypadkowo zauważeni podczas spaceru po Łodzi.

Korczarowski o Braunie: Prawdziwy mąż stanu

Na zakończenie Korczarowski wyjaśnia, że zgadza się z decyzją o usunięciu go z kampanii Grzegorza Brauna. Mężczyzna chwali kandydata Konfederacji Korony Polskiej. „Jeśli stracimy Brauna, to przegramy nasz kraj!” – pisze. Dziennikarz nazywa Brauna „prawdziwym mężem stanu” oraz apeluje o oddanie na niego głosu.

„Był moim wyborem od zawsze, był moją inspiracją i wciąż jest moim bohaterem, na którego wszyscy zasługujemy” – dodaje.

