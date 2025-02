Kwaśniewska skradła show podczas Bestsellerów Empiku. Oto pełna lista nagrodzonych

Tegoroczna gala Bestsellery Empiku 2024 przeszła do historii. Na wydarzeniu, które prowadził Marcin Prokop, nie zabrakło gwiazd. W tłumie można było wypatrzeć m.in. Dodę, Joannę Racewicz, Monikę Olejnik, Roxie Węgiel, Cezarego i Edytę Pazurów oraz Marię Dębską, Rafał Zawieruchę, Magdalenę Lamparską, Joannę Opozdę i Natalię Przybysz.

Za oprawę muzyczną wydarzenia odpowiadał Bartek Królik. – Tym razem postawimy na różnorodność. Zagramy przeboje występujących na gali artystów w całkowicie zmienionych aranżacjach nawiązujących do współczesnych trendów muzyki tanecznej i festiwalowej, ale i do klasyki muzyki popularnej lat 80. i 90. – zapowiadał producent.

Bestsellery Empiku 2024. Sanah i Kaśka Sochacka zaczarowały publiczność

Różnorodności faktycznie nie zabrakło. Na scenie pojawiły się m.in. Margaret i Małgorzata Ostrowska, które brawurowo wykonały kultową „Meluzynę”. Z kolei Kaśka Sochacka zaczarowała publikę utworem „Szum”. Ciepło przyjęta została również Sanah, która przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego zaśpiewała „Było, minęło”. Wiktor Dyduła wraz z Kasią Sienkiewicz znaną z zespołu Kwiat Jabłoni zaprezentowali nową wersję utworu „Tam słońce, gdzie my”.

Ogromny aplauz wśród publiczności wywołało wykonanie hitu „Z głowy” przez duet Krzysztof Zalewski - Maria Peszek. Na gali Empiku po raz pierwszy w Polsce swój solowy projekt zaprezentował Damiano David, dobrze znany fanom włoskiej grupy Maneskin. Muzyk zaśpiewał dobrze znany utwór „Born with a Broken Heart” oraz fragment nowego singla „Next Summer”. Dla publiczności zarapował także Kękę

Galeria:

Bestsellery Empiku 2024

Bestsellery Empiku 2024. Pełna lista nagrodzonych

Po statuetkę Bestellera Empiku po raz szósty sięgnął Andrzej Sapkowski, co czyni go rekordzistą plebiscytu w kategoriach książkowych. Jedna z nagród – w kategorii literatura faktu – trafiła do Jolanty Kwaśniewskiej, która według sondażu dla Wprost.pl jest zdaniem Polaków najlepszą Pierwszą Damą w historii III RP.

Podczas odbierania statuetki Jolanta Kwaśniewska podziękowała swojemu mężowi Aleksandrowi. – Zaproponował mi przez połowę mojego życia taki gigantyczny polityczny rollercoaster i gdyby nie te niezwykłe 10 lat spędzone w pałacu prezydenckim, to nie byłoby połowy opisywanych przeze mnie niezwykłych opowieści – mówiła.

Po rocznej przerwie po tytuł Bestsellera Empiku w kategorii Pop & Rock znowu sięgnęła sanah. Z kolei w kategorii Rap & Hip-Hop zwyciężył KęKę.



Oto pełna lista laureatów:



KSIĄŻKA

Literatura piękna: „Zapomniane niedziele”, Valérie Perrin, tłumaczenie Joanna Prądzyńska

„Zapomniane niedziele”, Valérie Perrin, tłumaczenie Joanna Prądzyńska

Literatura popularna: „Wiedźmin. Rozdroże kruków”, Andrzej Sapkowski

„Wiedźmin. Rozdroże kruków”, Andrzej Sapkowski

Literatura faktu: „Pierwsza Dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł”

„Pierwsza Dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł”

Literatura polska dla dzieci: „Glutologia”, Adam Mirek, ilustracje Kasia Cerazy

AUDIO

Produkcja audio : „Żółć”, Małgorzata Oliwia Sobczak, czyta Marcin Popczyński

: „Żółć”, Małgorzata Oliwia Sobczak, czyta Marcin Popczyński

Podcast: „Fajbusiewicz. Zbrodnie, które nie dają mu spokoju”, Jolanta Gwardys, Michał Fajbusiewicz

MUZYKA

Pop & rock: „Kaprysy”, sanah

„Kaprysy”, sanah

Rap & hip-hop: „04:01”, KęKę

FILM

Kino familijne: „W głowie się nie mieści 2”, reż. Kelsey Mann

„W głowie się nie mieści 2”, reż. Kelsey Mann

Kino polskie: „Listy do M. Pożegnania i powroty”, reż. Łukasz Jaworski

PISARZ ROKU: Remigiusz Mróz

Remigiusz Mróz ARTYSTA MUZYCZNY ROKU: Dawid Podsiadło

Dawid Podsiadło TWÓRCA INTERNETOWY ROKU: Łukasz Wala

ODKRYCIA EMPIKU

Literatura: „Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców”, Jul Łyskawa



„Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców”, Jul Łyskawa

Muzyka: „Girl’s Notes”, Jea Mira

„Girl’s Notes”, Jea Mira

Film: „Matki Pingwinów”, Netflix, Klara Kochańska-Bajon, Jagoda Szelc

Czytaj też:

Jej córka zagrała w „Matkach Pingwinów”. „Z niepełnosprawnością dziecka zostajemy sami”Czytaj też:

Netflix kusi nowym miniserialem z ulubieńcem Polaków! To tylko 6 odcinków