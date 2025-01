Łukasz Litewka proponuje nowy program w TVN. „Przecież to jest samograj”

Pierwszy odcinek drugiej serii „Królowej przetrwania” wyemitowany został na antenie TVN7 w poniedziałek. Tak samo jak w poprzednim sezonie, tak i tutaj celebrytki walczą ze sobą i z dziką naturą o tytułowe miano. Telewidzowie oglądać mogą zmagania m.in. Marianny Schreiber, Agnieszki Kaczorowskiej czy Agnieszki Kotońskiej.

Litewka o „Królowej przetrwania”: Nie oglądam

Ewidentnie zainteresowany programem TVN nie jest słynący z działalności charytatywnej poseł Lewicy Łukasz Litewka. „»Królowe Przetrwania«? Czyli kilka współczesnych dam »uwięzione« w dżungli i raczące nas swoimi problemami całkowicie oderwanymi od naszego życia?” – napisał parlamentarzysta w mediach społecznościowych.

„Hey TVN” – zwrócił się bezpośrednio do stacji oznaczając ją Litewka. „Nie oglądam »Królowe Przetrwania«, ale jak chcecie zrobić coś wyjątkowego, a zarazem pożytecznego, to zróbcie program o polskich dzieciach chorych na nowotwór. Każdy odcinek, każdy bohater i jego historia” – zaproponował.

Parlamentarzysta z propozycją dla TVN

Pozytywów takiego rozwiązania ma być wiele. Wśród nich chociażby „dużo pokory dla widza”, „realne, ogromne problemy” czy też „szara rzeczywistość” i „możliwość wsparcia i nagłośnienia”. „To byłyby prawdziwe »Królowe Przetrwania«” – stwierdził Litewka. „Oglądałbym, promował, wspierał i wreszcie był dumny z telewizji” – dodał.

„Przecież to jest samograj i piękna wizytówka telewizji i społeczeństwa” – dodał w komentarzu polityk. „Nie trzeba też dotować miliardami Telewizji Polskiej by nakręcić to »show« wystarczy szczery chłop z kamerą” – napisał Litewka.

Zanim jednak stacja przystanie na propozycje Litewki – oczywiście o ile przystanie – widzą musi wystarczać „Królowa przetrwania” w swojej pierwotnej wersji. A ta, jak się można domyślać, przynosi wiele kontrowersji. Wystarczy przeczytać o tym, co już w pierwszym odcinku wypaliła Agnieszka Kotońska.

