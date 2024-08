Na planie czekała ją niespodzianka. Pracowite urodziny Justyny Steczkowskiej

Od kilku tygodni wiadomo było, że hitowy program Polsatu czekają spore zmiany. Najpierw media obiegła wiadomość o tym, że zasiadający w jury Robert Janowski rezygnuje z posady i przechodzi do Telewizji Polskiej. Tam ponownie poprowadzi format „Jaka to melodia?”. Później z kolei Maciej Dowbor oświadczył, że odchodzi ze stacji. A to było równoznaczne z tym, że w „Twoja twarz brzmi znajomo” zmieni się prowadzący. Na jego miejsce wskoczyła Agnieszka Hyży, która będzie partnerować Maciejowi Rockowi.

Fani Justyny Steczkowskiej zapewne przebierają nogami, bowiem to ona za kilka miesięcy zostanie jedną z gwiazd formatu. Oprócz niej występy będą oceniać Małgorzata Walewska i Piotr Gąsowski. Czwartym jurorem został Stefano Terrazzino.

Urodziny spędzone na planie. Gwiazda dostała okazały podarunek

Jak informowała produkcja programu, nagrania trwają. Dziś Justyna Steczkowska obchodziła swoje 52. urodziny – spędziła je na planie. Współpracujące z nią osoby złożyły jej wyjątkowe życzenia!

Do rąk artystki powędrował okazały bukiet kwiatów. „Dziś urodziny obchodzi nasza nowa jurorka Justyna Steczkowska! Justyna, wszystkiego NAJLEPSZEGO od całej ekipy #TTBZ!” – napisano w opisie zdjęcia gwiazdy, które dodano na instagramowym profilu show.

Momentalnie pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów. „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, życzę Ci zdrowia i szczęścia, dużo radości życia!!! ❤️❤️ Ja też mam urodziny!!” – napisała pani Iza. Z kolei pani Mela życzyła gwieździe „najlepszego. Powodzenia w programie”. A pani Gabi życzyła wokalistce „dużo zdrowia i miłości oraz poczucia humoru”.

My także dołączamy się do życzeń internautów i życzymy gwieździe spełnienia najskrytszych marzeń!

instagramCzytaj też:

Justyna Steczkowska o próbie zamachu na Donalda Trumpa. „Czas najwyższy...”Czytaj też:

Nowy juror w „Twoja twarz brzmi znajomo”. To duże zaskoczenie