Nowy juror w „Twoja twarz brzmi znajomo”. To duże zaskoczenie

Od kilku tygodni wiadomo było, że hitowy program Polsatu czekają spore zmiany. Najpierw media obiegła informacja, że zasiadający w jury Robert Janowski, rezygnuje z posady i przechodzi do TVP, by ponownie prowadzić format „Jaka to melodia?”. Później z kolei Maciej Dowbor oświadczył, że odchodzi ze stacji, co było równoznaczne z tym, że w „Twoja twarz brzmi znajomo” zmieni się prowadzący. Teraz kolejne fakty dotyczące nowej wersji show ujrzały światło dzienne.

Stefano Terrazzino w „Twoja twarz brzmi znajomo”

Dopiero co media obiegła informacja, że do „Twoja twarz brzmi znajomo” dołączy Justyna Steczkowska, a w duecie z Maciejem Rockiem show prowadzić będzie kobieta – choć jeszcze nie podano jej nazwiska, to mówi się, że może to być Agnieszka Hyży. Teraz natomiast potwierdzono plotki, że produkcja formatu chce wrócić do 4-osobowego składu jury i oficjalnie poinformowała, kto dołączy do zespołu.

Otóż obok Piotra Gąsowskiego, Małgorzaty Walewskiej i Justyny Steczkowskiej zasiądzie dwukrotny uczestnik popularnego programu Polsatu – Stefano Terrazzino. Tancerz, piosenkarz i aktor w 2015 roku zwyciężył w finale trzeciej edycji „Twoja twarz brzmi znajomo”. Wiosną bieżącego roku z kolei zajął drugie miejsce w finale edycji specjalnej show. Co więcej, 44-latek był tancerzem w „Tańcu z Gwiazdami”, poprowadził program „Salon sukien ślubnych: Polska” w TLC Polska oraz „Surprise, surprise!” w Polsacie i występował w takich serialach, jak „Samo życie” czy „Przyjaciółki”. Aktorsko udziela się również w teatrze.

„Ogłaszamy nowego jurora! Tej osoby nie trzeba Wam przedstawiać, bo była u nas już dwa razy! W najnowszej, 21. edycji TTZB nowych uczestników oceniać będzie nie kto inny jak Stefano Terrazzino. Stefano witamy po drugiej stronie stołu” — ogłosiła produkcja na Instagramie.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci pisali: „Jestem ciekawa, jak sobie poradzi, ale myślę, że to właściwa osoba na właściwym miejscu”, „Bardzo miła, sympatyczna, pozytywna osoba. Lepszego jurora chyba nie mogliście wybrać”, „Jak fajnie! Pamiętam, jak Stefano był na zastępstwie i świetnie sobie poradził. Mam nadzieję, że teraz jako pełnoprawny juror da radę” czy „O wow, szok, ale super pomysł!”. Z kolei Basia Kurdej-Szatan dodała: „Suuuuuper Stefano! Będziesz cudowny!”.

