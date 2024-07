Gwiazda Gogglebox: Do pasji doprowadza mnie PSL. To dziadersi!

Tak przyglądam się ministrze równości Kotuli i mam przeczucia, że w ciągu sześciu miesięcy abdykuje ze swojego stanowiska. Bo co z tego, że ona jest? Przecież nic nie może zrobić. Lewica mnie wkurza, bo więcej mówi niż robi, ale do pasji doprowadza mnie PSL, bo ta partia ciągle się do kogoś przyczepia, przylepia. Nie mogę ich inaczej nazwać, to są dziadersi! – mówi Mariusz Kozak, gwiazda programu Gogglebox, aktywista LGBTQ+, varsavianista.

Wiktor Krajewski Czujesz się oszukany obietnicami partii rządzącej? Miało być tak pięknie, miały być związki partnerskie! Mariusz Kozak: Ostatnio przed Paradą Równości spotkałem jednego posła i wypaliłem mu wprost: „Panie pośle, zdaje sobie pan sprawę z tego, jak bardzo wk…ieni jesteśmy na was?”. „Wiem, wiem, wiem... Ale poczekaj” – usłyszałem w odpowiedzi. Tylko ile ja mam czekać? Usłyszałem, że z pewnością zaraz zmieni się prezydent. Zapytałem, kto będzie nowym prezydentem. A ten, że jak to kto? Że Trzaskowski! I tak... Trzaskowski zostanie prezydentem i niewątpliwie wszystko się zmieni (śmiech). A ty chciałbyś, żeby właśnie jego wybrali Polacy? A kogo mają wybrać? Magdę Gessler? Gosię Rozenek? Tak przyglądam się ministrze równości Kotuli i mam przeczucia, że w ciągu sześciu miesięcy abdykuje ze swojego stanowiska. Bo co z tego, że ona jest? Przecież nic nie może zrobić. Politycy działają głównie dla swojej grupy wyborczej. Lewica też mnie wkurza, bo więcej mówi niż robi, ale do pasji doprowadza mnie PSL, bo ta partia ciągle się do kogoś przyczepia, przylepia. Nie mogę ich inaczej nazwać, ale to są dziadersi! Pie…lą o swoim sumieniu, a ja mam ich sumienie gdzieś, chcę działać zgodnie ze swoim.