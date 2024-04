Jest mocny zwiastun filmu o Aborcyjnym Dream Teamie. Te trzy kobiety budzą skrajne opinie

Z okazji ogłoszenia premiery filmu „Nie jesteś sama” w reżyserii Karoliny Lucyny Domagalskiej na Festiwalu Millennium Docs Against Gravity, twórcy pokazali jego pierwszy zwiastun. Główne bohaterki filmu – Justyna, King, Natalia i Karolina – odbierają telefon pomocowy i chwalą się na TikToku, że umożliwiają 100 aborcji dziennie, szokując hasłem „Aborcja jest OK!”.

Film o Aborcyjnym Dream Teamie

Mają przeciwko sobie wszystkich – opinię publiczną, lekarzy czy polityków. Jak czytamy w opisie filmu, „mało kto rozumie, że ich prowokacyjny styl, to walka ze stygmą aborcyjną, a w tle toczy się batalia o wolność i zdrowie kobiet”.

„Po wyroku wydanym przez Trybunał Konstytucyjny, praktycznie zakazującym dokonywania aborcji, ich grupa staje się symbolem społecznej rewolucji, a numer infolinii skandują tysiące ludzi podczas protestów odbywających się w całej Polsce. Niszowa wcześniej działalność staje się coraz bardziej niebezpieczna, znajdując się nagle w centrum zainteresowania – nie tylko mediów, ale również prokuratury” - brzmi opis filmu.

Polska premiera filmu „Nie jesteś sama” odbędzie się podczas Festiwalu Millennium Docs Against Gravity już 10 maja.

Bohaterki filmu wywołały oburzenie okładką „Aborcja jest OK”

– Bohaterki filmu „Nie jesteś sama” poznałam w 2018 roku przy okazji pisania reportażu o ich działalności do „Wysokich Obcasów”. Okładka magazynu, na którym Natalia Broniarczyk, Karolina Więckiewicz i Justyna Wydrzyńska stoją w koszulkach z napisem „Aborcja jest OK” wywołała masowe oburzenie – tłumaczy reżyserka, aktywistka i reporterka Karolina Lucyna Domagalska.

– Poznanie Aborcyjnego Dream Teamu zmieniło nie tylko moje życie zawodowe, ale także pokazało mi, że nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji można walczyć i robić to skutecznie. Aktywistki, ich poczucie humoru oraz niewiarygodna łatwość mówienia niewygodnych rzeczy, zainspirowały mnie do zrobienia dokumentu, który zerwie z tradycją ponurych i dramatycznych filmów o aborcji – podkreśla.

„Nie jesteś sama” to kolejna produkcja po nominowanym do Polskich Nagród Filmowych Orły 2024 filmie dokumentalnym „VIKA!” w reż. Agnieszki Zwiefki, za którą stoją producentki z MY WAY STUDIO – Anna Stylińska i Katarzyna Ślesicka. Producentem z ramienia Paprika Studios jest Kristoffer Rus znany polskiej publiczności m.in. jako autor filmów „Za duży na bajki” 1 i 2. Producentką wykonawczą jest Barbara Wiśniewska-Grzesiak.

