Uczestniczka programu „Rolnik szuka żony” przekazała radosne wieści. „Sama jeszcze nie mogę uwierzyć, że to się dzieje”

Kamila Boś była uczestniczką 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Choć w programie nie znalazła miłości to od początku była jedną z faworytek i wzbudzała ogromne zainteresowanie za sprawą swojego wyglądu. Internauci uznali ją za najpiękniejszą uczestniczkę w historii programu. Doradzali jej nawet w wyborze potencjalnego kandydata – sugerowali, że nie powinna wiązać się z kandydatami, od których otrzymywała listy, ale z innym rolnikiem Stanisławem Pytlarzem.

Do swojego gospodarstwa zaprosiła Jana, Tomasza oraz Adama. Chciała poznać bliżej ostatniego, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Mimo, że w programie nie znalazła męża to zyskała rzeszę fanów, którzy podglądają ją na każdym kroku i jej kibicują.

Rolniczka zaczęła bardziej udzielać się na Instagramie i pokazywać swoje życie codzienne. Ostatnio zaczęła ćwiczyć, a efektami dzieliła się na swoim koncie. Upubliczniła tam też wielki bukiet czerwonych róż, co wzbudziło wiele spekulacji wśród jej fanów, czy przypadkiem nie są one od nowego partnera.

Nowy biznes rolniczki z „Rolnik szuka żony”

W programie została okrzyknięta „królową pieczarek”, ponieważ na co dzień zarządza rodzinną pieczarkarnią. A to nie koniec nowych rewelacji. Właśnie okazało się, że do sprzedaży w popularnym supermarkecie trafiły jej pieczarki. Całość sygnowana jest jej nazwiskiem i podobizną.

„Od piątku będziecie mogli kupić moje pieczary. Sama jeszcze nie mogę uwierzyć, że to się dzieje, ale jednak” – przekazała radosne wieści rolniczka.

Oprócz tego rolniczka pokazała film z produkcji i kontroli jakości pieczarek oraz przedstawiła etykietę, która będzie naklejana na opakowanie. Na razie nie jest znana cena za produkt, wiadomo, że pieczarki będą pakowane w półkilogramowych plastikowych opakowaniach. Premiera planowana jest na najbliższy piątek.

Czytaj też:

Kamila Bos przeżywa trudny okres w życiu. „Ciągle pod górkę”Czytaj też:

Kamila z „Rolnik szuka żony” zmieniła fryzurę. Fanom się nie podoba. „Wyglądasz na starszą”