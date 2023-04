Kamila z „Rolnik szuka żony” zmieniła fryzurę. Fanom się nie podoba. „Wyglądasz na starszą”

Kamila Boś to jedna z najpopularniejszych uczestniczek „Rolnik szuka żony”. Choć nie znalazła miłości w programie, to zdobyła duże zainteresowanie i teraz podbija Instagram. Jej profil obserwuje już 169 tysięcy osób. Ostatnio zaprezentowała im swoją nową fryzurę. Kamila Boś zdecydowała się na radykalne cięcie i zrobiła sobie grzywkę. Fanom ta przemiana nie przypadła do gustu.

Kamila Boś w nowej fryzurze nie podoba się fanom

Rolniczka wrzuciła nagranie wideo, na którym zaprezentowała swoją metamorfozę. Okazuje się, że i ona sama nie była przekonana do nowej długości włosów. „Czy planowałam tę zmianę? Nie, ale cięcie było najrozsądniejszą decyzją. Wiem, to tylko włosy… odrosną ale ja mam totalnego bzika na ich punkcie. Szukam pozytywów w krótkich włosach” – napisała Kamila Boś na Instagramie.

Fani skrytykowali nową fryzurę uczestniczki hitu TVP. „Zdecydowanie nie!”, „+10 lat”, „W dłuższych było lepiej o wiele”, „Oj zdecydowanie nie, tamta ładniejsza”, „Ja też się zgadzam, że wyglądasz na starszą. W długich lepiej. Odrosną” – piszą fani.

Teraz Kamila Boś najwyraźniej chce się poczuć lepiej w nowym uczesaniu, więc postanowiła poeksperymentować z włosami i pobawić się swoim wizerunkiem. Pomogła jej w tym fryzjerka. Kamila Boś pokazała efekty, prezentując nowe wideo, na którym widać, że postawiła na look rodem z lat 70.

„Lata 70. Skoro było ostre cięcie, to teraz eksperymentujemy z fryzurami. Aga potrafi bawić się włosami i modą” – napisała Kamila w opisie do nagrania swojej kolejnej przemiany.

Fani dalej nie byli przekonani i skrytykowali kolejną metamorfozę rolniczki. „Postarza ten fryz niestety”, „Mi się nie podoba”, „Oj nie... Ta fryzura dodaje pani 10-15 lat”, „Dodało ci kilka lat” – pisali internauci.

