77-letnia Krystyna Prońko chce wystąpić na Eurowizji 2024. Zgłosiła się w ostatniej chwili

Wywodząca się z Łemkowszczyzny Krystyna Prońko miała być chemikiem. W porę jednak odkryła do siebie pasję do muzyki i rozpoczęła studia na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach.

Zaczynała w rodzinnym zespole „Reflex”, w którym występowała ze swoimi braćmi. W 1969 roku rozpoczęła współpracę z zespołem Respekt Antoniego Kopffa. Śpiewała dla zespołu takie piosenki jak „Cały maj” czy „Daleko przed siebie”. Ze swoim żeńskim trio, utworzonym na początku lat 70. występowała z takimi sławami, jak Czesław Niemen, Skaldowie czy Czerwone Gitary. Była też solistą w grupach Janusza Komana – Pokolenie i Koman Band.

W 1974 za utwór „Papierowe ptaki” otrzymała nagrodę za najlepszą aranżację podczas 12. KFPP w Opolu, a rok później za numer „Niech moje serce kołysze ciebie do snu” zdobyła główną nagrodę na 13. edycji imprezy. W 1979 roku z utworem „Wspomnienie tych dni”, wykonanym w duecie ze Zbigniewem Wodeckim, zwyciężyli w konkursie „Premiery”. W 1991 roku założyła wydawnictwo płytowe Power Music. Potem zajmowała się dziennikarstwem muzycznym, prowadziła audycje radiowe, warsztaty bluesowe i uczyła śpiewu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Szeroka publiczność zna Krystynę Prońko z takich utworów jak „Jesteś lekiem na całe zło”, „Psalm stojących w kolejce” czy „Małe tęsknoty”.

Krystyna Prońko chce wystąpić na Eurowizji 2024

Artystka w sobotę 3 lutego wydała swój najnowszy singiel „Tempus fugit”, skomponowany przez Mietka Jureckiego do słów Staszka Głowacza. Tego samego dnia dowiedzieliśmy się, że Krystyna Prońko zgłosiła swoją chęć udziału w krajowych preselekcjach do Eurowizji 2024, właśnie z tym utworem. Informację potwierdziła w swoim mediach społecznościowych sama 77-latka. Zgłoszenia można było nadsyłać do 2 lutego.

Tym samym Krystyna Prońko dołączyła do ponad 100 arystów, którzy zadeklarowali, że chcą wziąć udział w preselekcjach. Są to między innymi Anna Jurksztowicz z Chrisem Schittullim, Justyna Steczkowska, Natasza Urbańska czy zespół Spleen. Artystę, który reprezentował będzie Polskę na Eurowizji 2024 wskaże pięcioosobowa komisja ekspercka, której skład poznamy po ogłoszeniu wyboru.

Eurowizja 2024 w Szwecji

W związku z tym, że podczas ubiegłorocznej odsłony imprezy najbardziej jury i widzów zachwyciła Loreen i jej utwór „Tattoo”, w tym roku gospodarzem wydarzenia jest Szwecja, którą reprezentowała dwukrotna już zwyciężczyni plebiscytu.

Konkurs zorganizowany zostanie w stolicy regionu Skania – Malmö. Półfinały zaplanowano na 7 i 9 maja, a wielki finał odbędzie się 11 maja. Hasło konkursu to „United by Music”. W tegorocznej edycji udział weźmie 37 krajów, a wśród nich oczywiście Polska. Już niebawem jasne stanie się, kto będzie miał zaszczyt reprezentować nasz kraj.

Czytaj też:

Eurowizja 2024. Ruszają preselekcje, TVP podała nowe zasadyCzytaj też:

Eurowizja 2024. Wiemy, gdzie odbędzie się konkurs! Zaskakująca decyzja