Krzysztof Stanowski tworzy nowy kanał. „Największy projekt, jaki do tej pory sobie wymyśliłem”

„Chciałem was bardzo grzecznie poprosić o zostawienie suba na Kanale Zero. To nie jest żadna moja kariera solo, tylko największy projekt, jaki do tej pory sobie wymyśliłem. A już na pewno taki, który najbardziej mnie kręci” – napisał we wtorek w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski.

Stanowski zakłada nowy kanał na YouTube'ie

Dziennikarz zapowiedział, że w jego nowy projekt „zaangażowanych będzie mnóstwo świetnych osób”, zaznaczając, że „na szczegóły przyjdzie czas”. „Natomiast wasze suby pozwolą mi nadać odpowiedni rozmach i ułatwią rozmowy ze sponsorami. Jeśli więc znacie kogoś, kto lubił mnie oglądać to też możecie w moim imieniu o takiego suba poprosić. Z góry dziękuję” – zwrócił się do internautów Stanowski.

W połowie października Stanowski poinformował, że odchodzi z Kanału Sportowego, którego był jednym z czterech założycieli obok Mateusza Borka, Tomasza Smokowskiego i Michała Pola.

Pożegnanie z Kanałem Sportowym

„Od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej pojawiały się domysły dotyczące mojego odejścia z Kanału Sportowego, a od miesiąca – gdy usunąłem KS z opisu w swoich mediach społecznościowych – temat stał się głośny. Dzisiaj złożyłem wypowiedzenie, co oznacza, że mam obowiązek świadczenia pracy przez kolejne trzy miesiące (do końca stycznia 2024), chyba że strony ustalą inaczej” – przekazał wówczas Stanowski.

„Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tworzyli ze mną ten ekscytujący projekt. Przede wszystkim dziękuję widzom, z którymi spędziłem ostatnie blisko cztery lata – czy też rozmawiając podczas programów, czy też czytając Wasze komentarze. Fajnie było! I może jeszcze będzie” – dodał.



Dzień później o odejściu z Kanału Sportowego poinformował też Robert Mazurek, który razem ze Stanowskim prowadził satyryczny program „MAZUREK & STANOWSKI”, gdzie komentowali bieżące wydarzenia społeczne i polityczne. Dziennikarze oświadczyli jednak, że ich drogi zawodowe się nie rozchodzą. „Nie zostawimy Was” – zapewnili.

