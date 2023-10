Muniek Staszczyk miał romans z Niną Terentiew? „Spotykaliśmy się często u niej w mieszkaniu”

Muniek Staszczyk był gościem ostatniego odcinku „WojewódzkiKędzierski”. Lider zespołu T.Love opowiedział o swoim podejściu do wiary i kościoła, relacji z Pawłem Kukizem i znajomością z Niną Terentiew. Muzyk i gwiazda telewizji mieli romans?

Muniek Staszczyk o Pawle Kukizie: Jest postacią tragiczną

Muniek Staszczyk w ostatni poniedziałek pojawił się w podcaście prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Lider T.Love opowiedział o wielu ciekawych wątkach ze swojego życia. Nie mogło zabraknąć tematu Pawła Kukiza, który należy do tego samego pokolenia muzyków, ale ostatecznie postanowił stać się politykiem.

W rozmowie z dziennikarzami Muniek Staszczyk przyznał, że nie chce się znęcać nad dawnym liderem grupy Piersi. — Paweł jest postacią tragiczną. W sumie to trochę mi go żal. Mam z nim taki związek koleżeński, w tym sensie, że ta sama generacja. Mi to jest go szkoda, bo znamy się tyle lat i jak nawet był ten moment jego skrętu politycznego, to wszyscy chcieli, bym go opluwał i pytali mnie podczas różnych wywiadów — ja tak nie potrafię się znęcać nad kolegą, bo nie przyjacielem. Wiedział, w co wchodzi — wiedział, że Kasparowa w szachy nie ogra. Jest mi przykro — tłumaczył na antenie.

W dalszej części przyznał, że chciał lepiej poznać motywacje Kukiza. — Ja już miałem z nim taką rozmowę chyba ze trzy lata temu właśnie u Moniki Olejnik i tam mu powiedziałem. Gadaliśmy sobie tak jak teraz, mówię: Paweł, dlaczego ty robisz l**a temu PiS-owi, bo to jeszcze było wtedy, kiedy on otwarcie o tym nie powiedział. On mi odpowiedział: Muniek, ty nie rozumiesz, na czym polega polityka – przyznał. Okazało się, że mimo prób Staszczyka, do spotkania z kolegą po fachu nie doszło.

Muniek Staszczyk nie ukrywa, że jest wierzący

Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski nie mogli pominąć temat wiary. Lider T.Love nigdy nie ukrywał, że jest wierzący. Jednocześnie przyznał, że w latach 90. z Bogiem nie do końca było mu po drodze. – Od 23 lat jestem katolikiem, więc jakieś doświadczenie mam, jestem w drodze chrześcijańskiej, oczywiście sinusoida... – powiedział. W dalszej części podkreślił, że dla osoby wierzącej najważniejsza jest relacja ze Stwórcą, ale dodał, że doskonale wie, w jakiej kondycji jest cała instytucja.

— Kościół zawsze był w kryzysie i to nie jest nowość, te wszystkie ohydne rzeczy, które się dzieją i które wymagają totalnego oczyszczenia. Ale Kościół to tak naprawdę jesteśmy my. (...) Nie chcę mówić, że wszyscy księża są zboczeńcami, bo to nie jest sprawiedliwe. Ale też nie będę tutaj rzecznikiem Episkopatu. Jako wierzący widzę to wszystko i trudno mi tu stanąć w obronie, każdy ma swoje sumienie. Poznałem w swoim życiu fajnych księży, a moja parafia, gdzie chodzę do Kościoła, jest spoko! — podsumował.

Lider T.Love miał romans z Niną Terentiew?

Kolejnym ciekawym wątkiem był jego domniemany romans z Niną Terentiew. O te doniesienia zapytał go Kuba Wojewódzki. Muniek Staszczyk szybko sprostował te plotki. — Nieprawda. Wszyscy myśleli w telewizji, że to prawda. Spotykaliśmy się często u niej w mieszkaniu, ja i Andrzej Zeńczewski. Mnóstwo winówek pękło, bo po prostu Nina jest super babką. Nikt tak nie rozumie telewizji w pozytywny sposób i w ogóle kultury polskiej — tłumaczył.

W dalszej części opowiedział o konkretnej sytuacji. — Zszedłem już na dół, bo Nina mieszkała wtedy w bloku. Stałem z tymi winówkami, bo nie dopiliśmy wszystkich i Andrzej został chwile jeszcze na górze. Ja go wołałem i przyszedł tak po trzech, czterech minutach — podsumował.

